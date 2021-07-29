“فيسبوك” تضاعف أرباحها وتكشف عن توقعاتها للأشهر المقبلة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 07:09 مساءً - منذ 30 دقيقة

قالت الشركة الأمريكية العملاقة فيسبوك، إنها ضاعفت أرباحها في الفصل الثاني من العام نتيجة الإيرادات الكبيرة للإعلانات الرقمية، لكنّها توقّعت أن يشهد نموّها تباطؤًا في الأشهر المقبلة.

وحذرت الشركة في بيان، الأربعاء، من تباطؤ نموها “قليلًا” في النصف الثاني من العام الجاري لا سيما بسبب قواعد الإعلان الجديدة لمجموعة آبل، مشيرة إلى خسارة سهمها بين 3 و4% بعد إغلاق بورصة وول ستريت.

وأوضحت المنصة أن النمو في أرباح الإعلانات في الربع الثاني غذّته زيادة نسبتها 47% في متوسط سعر الإعلان إضافةً إلى زيادة بنسبة 6% في عدد الإعلانات التي بثت.

وأكدت أن هذا الاتجاه سيستمر لبقية العام، لكن فيسبوك تتوقع تباطؤًا مرتبطًا خصوصًا بـ”تغييرات تنظيمية وتقنية”.

وفرضت شركة آبل مؤخرًا على ناشري التطبيقات طلب إذن قبل جمع أي بيانات، ما يسبب مشكلة للشركات التي تعتمد طريقة عملها على الإعلانات المستهدفة بدقة بناء على أذواق المستهلكين وعاداتهم، مثل فيسبوك.

ورجحت المجموعة أن تكون تحديثات نظام تشغيل الهاتف المحمول لآبل لها تأثير أوضح في الربع الثالث من العام الجاري.

وفي 30 يونيو/ حزيران كان نحو 3,5 مليارات شخص في جميع أنحاء العالم يتابعون بشكل دائم واحدة على الأقل من الشبكات وتطبيقات المراسلات الأربع للمجموعة “مسنجر” و”واتساب” و”إنستغرام” و”فيسبوك”.