تكنولوجيا: شور تطرح ميكروفونين محمولين لتسهيل العمل في المكتب المنزلي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة شور الشرق الأوسط، الشركة العالمية الرائدة في مجال أجهزة الصوت الإلكترونية، عن طرح مجموعة جديدة من الميكروفونات التي تعمل على تعزيز الصوت ويسهل على الأشخاص الذين يعملون من المنزل إعدادها. طرحت الشركة ميكروفون MV5C الجديد، وهو ميكروفون صغير للمكتب المنزلي يتمتع بإمكانات قوية للغاية ويوفر صوتاً بجودة الأستوديو. كما طرحت الشركة ميكروفون MV7 Podcast الشهير الذي تم الإعلان عنه العام الماضي مع مجموعة من الملحقات المبتكرة لسهولة التوصيل والتشغيل، ويعتبر هذا الميكروفون مثالياً للأشخاص الذين يبحثون عن تقديم أرقى مستويات الصوت من منازلهم.

لا شك أن الاجتماعات عبر تقنية الفيديو والعمل من المنزل مستمران بسبب الظروف الحالية، لذلك فقد هيأ العديد من الموظفين لأنفسهم ظروف عمل تجعلهم يشعرون بمزيد من الراحة وتسهل إنجاز العمل في المنزل. ولكن هناك بعض المشاكل الشائعة التي يعاني منها العديد من الموظفين، وتتضمن الضوضاء غير المرغوب فيها التي تلتقطها أجهزة الحاسوب المحمولة أو ميكروفونات الحاسوب من المنطقة المحيطة بالمستخدم. رغم ذلك، هناك حل بسيط للتغلب على ذلك وهو استخدام ميكروفون خارجي مصمم خصيصاً للمكاتب المنزلية، من أجل تعزيز مستوى صوت المستخدم أثناء المحادثات أو العروض التقديمية أو الاجتماعات المهمة.

ميكروفون MV5C

يعتبر ميكروفون MV5C من أهم وسائل العمل في المكتب المنزلي، حيث يتصل مباشرة بجهاز الحاسوب الذي يعمل بنظام التشغيل Mac أو Windows عبر سلك USB المرفق ويعزز جودة الصوت بشكل كبير. ويساعد تصميم الميكروفون في توفير الصوت الفائق الجودة من خلال تعزيز عزل الصوت والمساعدة في تقليل صدى الصوت في الغرفة. كما يعد الميكروفون مثالياً لأولئك الذين يعملون في مساحة أصغر ويجعل صوت المستخدم فائق الجودة كما لو كان يتحدث في غرفة الاجتماعات.

مجموعة MV7

يتضمن ميكروفون MV7، والذي طور خصيصاً لمنشئي محتوى المدونات الصوتية (البودكاست) والبث الصوتي، أدوات تحكم مطورة تجعله مثالياً لمن يبحثون عن صوت فائق الجودة في المنزل. ويتميز الميكروفون باستخداماته المتنوعة وبسهولة التحكم وخيارات التوصيل المرنة مع توفير أعلى مستويات الجودة الصوتية إضافة إلى تصميمه المدمج الأنيق، فيما تتضمن مجموعة الملحقات التي تم طرحها حديثاً

https://www.shure.com/en-MEA/products/microphones/mv7# .

ويتوافق كلا الميكروفونين مع برامج المؤتمرات من الشركات الأخرى، والتي تتضمن برنامج Zoom وبرنامج Microsoft Teams.

أسعار الميكروفونين وتوفرهما

يبلغ سعر ميكروفون MV5C من شور 499درهماً ويتوفر في Melody House, Amazon, Sound Town, DJ Corner

يبلغ سعر مجموعة MV7 من شور 1149 درهماً ويتوفر في Melody House, Amazon, Sound Town, DJ Corner.

نُبذة عن شركة شور

لطالما كانت شركة شور (www.shure.com) توفر تجربة صوتية استثنائية للناس على مدار ما يقرب من قرن. تأسست الشركة في عام 1925، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في تصنيع الأجهزة الصوتية التي تتميز بأعلى مستويات الجودة والأداء الفائق والمتانة، حيث تصنع الميكروفونات وأنظمة الميكروفونات اللاسلكية وأجهزة الاستماع الذاتي وسماعات الأذن وسماعات الرأس وأنظمة المؤتمرات، وغيرها من الأجهزة الصوتية. ويمكن دائماً الاعتماد على أجهزة شور سواء في المواقف التي تتطلب أعلى مستويات الدقة في السمع أو المناسبات الهامة على المسارح وفي الأستوديوهات ومن غرفة الاجتماعات.

يقع المقر الرئيسي للشركة في نايلز في ولاية إلينوي الأمريكية، وتمتلك الشركة أكثر من 30 منشأة تصنيع ومكاتب مبيعات إقليمية في جميع أنحاء الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

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