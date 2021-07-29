شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: روكت لاب تطلق قمرًا صناعيًا بعد مهمتها الفاشلة في مايو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق صاروخ روكت لاب بنجاح قمرًا صناعيًا عسكريًا أمريكيًا في مهمته الأولى منذ أن انتهى إطلاقه للإلكترون العشرين بالفشل في مايو. شق صاروخ إلكترون التابع للشركة طريقه إلى الفضاء من موقع الإطلاق في نيوزيلندا، وهو يحمل قمرًا صناعيًا تجريبيًا صغيرًا من قوة الفضاء الأمريكية يُدعى مونوليث حسبما نقل موقع Engadget.

وقام Peter Beck المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Rocket Lab ، بالتغريد بعد فترة وجيزة من الحدث الذي تم فيه نشر الحمولة وأشاد بالفريق لإطلاقه "الخالي من العيوب".

يقع موقع Monolith المستهدف في مدار أرضي منخفض على بعد حوالي 370 ميلًا فوق كوكبنا. سيوضح القمر الصناعي استخدام جهاز استشعار قابل للنشر، "حيث تكون كتلة المستشعر جزءًا كبيرًا من الكتلة الإجمالية للمركبة الفضائية ، مما يؤدي إلى تغيير الخصائص الديناميكية للمركبة الفضائية واختبار القدرة على الحفاظ على التحكم في موقف المركبة الفضائية"، أوضح Rocket Lab في المهمة الرسمية صفحة على الإنترنت. ستساعد نتائج العرض التوضيحي الشركات على بناء أقمار صناعية بأسعار معقولة في أطر زمنية أقصر.

فشلت مهمة Rocket Lab العشرين في مايو عندما عانت من "حالة شاذة" بعد المرحلة الثانية من الاشتعال. فقدت الشركة كلاً من صاروخها الإلكتروني وحمولات القمر الصناعي BlackSky الخاصة برصد الأرض نتيجة فشل إطلاقها الثاني في غضون عام. بعد التحقيق في المشكلة ، قرر Rocket Lab أن السبب الأساسي كان مشكلة في نظام إشعال محرك المرحلة الثانية الذي "تسبب في تلف الإشارات داخل كمبيوتر المحرك". وتقول الشركة إنها نفذت منذ ذلك

الحين إصلاحات "لمنع أي تكرار في المستقبل".