تكنولوجيا: الإعلان الرسمي عن هواتف Huawei P50 وP50 Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت العملاق الصيني هواوي اليوم عن هواتف Huawei P50 وP50 Pro بمعالجات Kirin 9000 وSnapdragon 888 بميزة الإتصال بشبكات 4G.

انطلق حدث هواوي اليوم للإعلان عن سلسلة هواتف Huawei P50 التي تتضمن اثنان من الإصدارات مع تحسينات في إعدادات الكاميرة ومعالجات تدعم الإتصال بشبكات 4G، من بين مميزات أخرى نستعرضها في السطور القادمة.

تأتي الكاميرات في هاتفي P50 و P50 Pro بتوقيع علامة Leica التجارية، وتدعم 10 قنوات في ألوان المستشعر، مع تحسينات في كاميرة telephoto.

وتضم إعدادات الكاميرة في هواتف P50 نفس المستشعر الرئيسي المميز بدقة 50 ميجا بيكسل، وبعد بؤري 23 مم، وفتحة عدسات f/1.8، كما تدعم الكاميرة التثبيت البصري.

كما يأتي هاتف P50 Pro بمستشعر بدقة 40 ميجا بيكسل لكاميرة الأبيض والأسود، والذي يتميز ببعد بؤري للعدسات 26مم، وفتحة عدسات f/1.6، أيضاً تتضمن الإعدادات مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة ببعد بؤري 13مم، وفتحة عدسات f/2.2، كما تدعم الكاميرة ضبط تلقائي بالليزر.

أيضاً تتضمن الإعدادات عدسات periscope والتي تتميز ببعد بؤري 90مم، مع مستشعر بدقة 64 ميجا بيكسل لدعم ميزة التكبير بمرونة أعلى وتكبير رقمي يصل إلى 2700مم، مع فتحة عدسات f/3.5، وOIS.

كما يضم هاتف P50 أيضاً عدسات periscope للمرة الأولى في الإصدارات الرئيسية، والتي تتميز ببعد بؤري 125مم، وتدعم تكبير حتى 5 مرات في مستشعر بدقة 12 ميجا بيكسل وفتحة عدسات f/3.4، ودعم التثبيت البصري.

أيضاً تشمل إعدادات الكاميرة في هذا الإصدار مستشعر بدقة 13 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، مع بعد بؤري للعدسات 16مم، ويضم كلا الهاتفين مستشعر سيلفي بدقة 13 ميجا بيكسل.

وتقدم هواوي هاتف P50 Pro بتقنية XD Fusion Pro وهو نظام يعمل على مضاعفة كم الإضاءة التي ترتفع عن هاتف P40 Pro بنسبة 28%.

كما يدعم كلا الهاتفين تسجيل فيديو بدقة 4K، مع دعم تسجيل فيديو بالحركة البطيئة بدقة 1080 بيكسل عند 960 إطار لكل ثانية.

وتقدم هواوي هاتف Huawei P50 Pro باثنان من النماذج، حيث يتميز النموذج الأول برقاقة معالج Kirin 9000، بينما يأتي النموذج الثاني برقاقة معالج Snapdragon 888، على أن يدعم النموذجين الإتصال بشبكات 4G فقط.

من جانب أخر يأتي هاتف Pro بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام في النموذج الرئيسي، بينما تأتي السعة التخزينية بين 128 أو 256 أو 512 جيجا بايت، كما يدعم الهاتف التخزين الخارجي في بطاقة بحجم NM حتى سعة 256 جيجا بايت، ويتوفر إصدار خاص من هواوي بسعة تخزين 512 جيجا بايت وذاكرة 12 جيجا بايت رام.

كما تقدم هواوي هاتف P50 بنموذج واحد فقط يضم رقاقة معالج Snapdragon 888 ويدعم شبكات 4G فقط، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت، كما يأتي بفتحة لبطاقة تخزين خارجي microSD، وتنطلق الهواتف بنظام تشغيل HarmonyOS 2.0.

ويتميز هاتف P50 Pro بشاشة OLED بحجم 6.6 إنش، ودقة عرض 1225 في 2700 بيكسل، بكثافة عرض 450 بيكسل لكل إنش، ودعم تقنية HDR، مع معدل تحديث 120Hz، ومعدل لمس 300Hz.

بينما يأتي هاتف P50 بشاشة OLED بحجم 6.5 إنش، ومعدل تحديث 90Hz، وسرعة لمس 300Hz، كما يدعم محتوى HDR.

وفي سعة البطارية يضم إصدار Pro بطارية بقدرة 4360 mAh، بينما يأتي الإصدار الرئيسي بقدرة بطارية 4100 mAh، ويدعم كلا الهاتفين تقنية الشحن السريع بقدرة 66W عبر منفذ USB C، والشحن اللاسلكي بقدرة 50W.

أيضاً يضم الهاتفين مكبرات صوتية ستريو، وتدعم هواتف P50 Pro وP50 معايير IP68 في مقاومة الماء والغبار، ومن المقرر أن يتوفر P50 Pro بعدد 5 من الألوان، بينما يأتي الإصدار الرئيسي بعدد 3 من الإختيارات في الألوان، ويتوفر الهاتفين للأسواق العالمية.

المصدر

اعلان





