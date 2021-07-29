تكنولوجيا: هواوي تقدم سماعة Freebuds 4 اللاسلكية اليوم باللون الأحمر

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أضافت العملاق الصيني هواوي اليوم إختيار جديد في ألوان سماعتها اللاسلكية Freebuds 4، حيث قدمت اليوم اللون الأحمر.

كانت شركة هواوي قد قدمت سماعة Freebuds 4 اللاسلكية في بداية هذا العام باثنان من الإختيارات في الألوان هما الأبيض والفضي، واليوم تقدم العملاق الصيني إختيار جديد للمستخدمين.

ولقد أعلنت العملاق الصيني أن سماعة Freebuds 4 اللاسلكية المميزة باللون الأحمر الجديد ستتوفر بسعر 155 دولار، على أن تتوفر للطبات الأولى بسعر مخفض 147 دولار.

وتتوفر سماعة هواوي في الوقت الحالي في متجر JD.com، حيث يقدم الموقع خصم للإصدار المميز باللون الأبيض من السماعة اللاسلكية في الوقت الحالي.

يذكر أن سماعة FreeBuds 4 تأتي بميزة إلغاء الضوضاء النشطة بتصميم داخل الأذن، كما تدعم الحافظة ميزة الشحن اللاسلكي، وتأتي السماعة بوزن 5.4 جرام في كل جهة، لهذا تعد أخف السماعات اللاسلكية بميزة إلغاء الضوضاء في العالم.

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