شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعرف على تصميم ومواصفات جهاز مايكروسوفت الجديد القابل للطى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرّبت بعض المواقع المهتمة بشؤون التقنية صورا ومعلومات تتعلق بجهاز Surface Duo 2 الذي ستطرحه مايكروسوفت العام الجاري. وبالنظر للصور المسربة نلاحظ أن الجهاز الجديد سيكون شبيها بعض الشيء بأجهزة Surface الحالية من مايكروسوفت، وسيحصل على شاشتين متجاورتين يمكن طيهما بزاوية 90 درجة ليعمل الجهاز كحاسب محمول صغير، وعند طي الهيكل بزاوية 360 درجة ستكون الشاشتان على واجهتيه بشكل متعاكس وفقا لما نقلته RT.

وسيحصل الجهاز تبعا للتسريبات على كاميرا أساسية ثلاثية العدسة مجهزة بمصباح إضاءة LED ومستشعر لتحديد عمق الصورة، وعند فتح هيكله على مصراعيه بزاوية 180 درجة سيحصل المستخدم على شاشة كلية بمقاس 8 بوصات أو أكبر بقليل.

ومن المفترض أن يعمل Surface Duo 2 بكفاءة عالية مع شبكات الإنترنت وشبكات 5G الخلوية بفضل معالج Qualcomm Snapdragon 888، وذواكر وصول عشوائي 8 أو 12 جيجابايت، كما سيجهز بشريحة NFC للدفع الإلكتروني، وأنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.

ويتوقع أن تعلن مايكروسوفت عنه في سبتمبر أو أكتوبر العام الجاري، وأن تطرحه بلونين أساسيين هما الأسود والأبيض.