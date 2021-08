دبي - يزن راشد - باعت شركة سوني الآن أكثر من 10 ملايين منصة بلاي ستيشن 5. وتمثل هذه الأرقام زيادة في المبيعات بمقدار 2 مليون منصة بالمقارنة مع رقم 7.8 ملايين التي كشفت عنها الشركة اليابانية في شهر أبريل.

ووصلت مبيعات بلاي ستيشن 5 إلى 10 ملايين بعد ثمانية أشهر من ظهور المنصة لأول مرة في 12 نوفمبر.

وهذا يعني أن بلاي ستيشن 5 تواصل تجاوز مبيعات بلاي ستيشن 4، مما يجعلها أسرع وحدة منصة ألعاب مبيعًا في تاريخ سوني.

وتحظى منصة بلاي ستيشن 5 بمبيعات قوية. ولكن الكميات المعروضة للبيع ما تزال مقيدة ومن الصعب شراء منصة في الوقت الحالي بفضل النقص العالمي في الرقاقات.

ويقول جيم رايان، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة سوني للترفيه التفاعلي: بالرغم من وصول بلاي ستيشن 5 إلى عدد أكبر من الأسر بشكل أسرع من أي من منصة سابقة، لا يزال أمامنا الكثير من العمل حيث يستمر الطلب على بلاي ستيشن 5 في تجاوز العرض.

وأضاف: أريد أن يعرف اللاعبون أنه بينما نستمر في مواجهة تحديات فريدة في جميع أنحاء العالم تؤثر في صناعتنا والعديد من الصناعات الأخرى، يظل تحسين مستويات المخزون أولوية قصوى لشركة سوني للترفيه التفاعلي.

وشاركت الشركة اليابانية أيضًا بعض المعالم البارزة حول ألعاب بلاي ستيشن 5. إذ باعت Spider-Man: Miles Morales أكثر من 6.5 ملايين نسخة منذ إطلاقها في شهر نوفمبر.

بينما باعت Ratchet & Clank: Rift Apart أكثر من 1.1 مليون نسخة منذ إطلاقها الشهر الماضي. كما باعت Returnal أكثر من 560000 نسخة منذ إطلاقها في شهر أبريل.

سوني باعت 10 ملايين منصة بلاي ستيشن 5

في حين أن الشركة اليابانية تواصل مشاركة أرقام مبيعات أجهزة بلاي ستيشن. توقفت الشركة الأمريكية عن مشاركة أرقام مبيعات منصات إكس بوكس منذ جهاز إكس بوكس ون.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، ساتيا ناديلا: تعتبر أجهزة Xbox Series S و Xbox Series X من أسرع أجهزة الألعاب مبيعًا، حيث تم بيع عدد أكبر من المنصات مقارنة بأي جيل سابق.

وشارك دانيال أحمد، كبير المحللين في شركة Niko Partners، التقديرات



Compared to our estimate of 5.7m for Xbox One and 5.0m for Xbox 360 in the same timeframe.



تويتر بأن إجمالي مبيعات Xbox Series S و Xbox Series X بلغ 6.5 ملايين اعتبارًا من 30 يونيو 2021.

وهذا أعلى من التقديرات السابقة البالغة 5.7 ملايين لجهاز إكس بوكس ون. و 5 ملايين لجهاز Xbox 360 في نفس الإطار الزمني.

