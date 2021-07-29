آبل تجاهلت استغلال العمال في مرافق الموردين

دبي - يزن راشد - يعمل العمال في منشأة هيوستن المسؤولة عن إصلاح أجهزة شركة آبل في ظروف استغلالية، وذلك وفقًا لتقرير جديد من موقع Business Insider.

ووفقًا للتقرير فإن مراحيض العمال غير صحية وغير كافية مع الافتقار إلى تكييف الهواء. وذلك إلى جانب الحصول على أجور منخفضة من CSAT Solutions، وهي شركة تعمل كشريك إصلاح لشركات التكنولوجيا مثل آبل.

وورد في التقرير أنه لا يسمح للعمال باستخدام هواتفهم أثناء العمل، حتى في حالة حالات الطوارئ العائلية أو الشخصية.

وفاجأت ظروف العمل في CSAT Solutions بعض الموظفين، حيث توقعوا بيئة تعكس المكانة التي تأتي مع علامة آبل التجارية.

وتراوحت الأجور بين 12 دولار و 14 دولار في الساعة، مع القليل من الأمل في الزيادات أو الترقيات.

وصرح ممثل CSAT Solutions بأن الشركة لديها معايير عالية في مكان العمل، وأن الشركة تفخر كثيرًا بالفرص التي توفرها لموظفيها، وأنها تأخذ الادعاءات على محمل الجد وتحقق في الشكاوى.

فيما قالت شركة آبل في بيان: إنها تحقق في الادعاءات وإن تركيزها ينصب على التأكد من حماية كل فرد في سلسلة التوريد الخاصة بها ومعاملته بكرامة واحترام.

ووفقًا للتقرير، شعر الموظفون كما لو تم تجاهل مخاوفهم السابقة وتقاريرهم إلى الإدارة.

وأوضحت آبل أنها قامت بتقييم موقع CSAT Solutions في هيوستن عدة مرات في السنوات الأخيرة. ولكنها لم تناقش النتائج التي توصلت إليها.

ومع ذلك، يبدو أن ممارسة زيارة الشركة المصنعة لهواتف آيفون وتفتيش مرافق الموردين أمر روتيني لدرجة أن الموردين قادرين على إخفاء الحقائق.

آبل تجاهلت انتهاك مورديها لقوانين العمل الصينية

آبل تجاهلت استغلال العمال

يتضمن التقرير قصصًا من عدة موظفين حول مطالبتهم بتنفيذ التفتيش بدقة وفقًا للقواعد عندما كان مدققو آبل موجودون.

وصرحت الشركة المصنعة لهواتف آيفون بأن لديها أعلى المعايير في الصناعة. وأضافت أن لديها صفحة عبر موقعها مخصصة للحديث عن مسؤولية الموردين.

ومع ذلك، واجه موردو الشركة اتهامات بسوء ظروف العمل في المصانع، مع وجود ثلاث قصص حول العمل القسري وانتهاكات قانون العمل واحتجاجات على خفض الأجور في شهر ديسمبر 2020 وحده.

ويثير التقرير أيضًا مخاوف بشأن استخدام CSAT Solutions للوكالات المؤقتة لتوظيف العمال.

ووفقًا لمعايير قواعد السلوك والمسؤولية لموردي الشركة المصنعة لهواتف آيفون، تنطبق معاييرها أيضًا على المقاولين من الباطن. كما أن مورديها مسؤولون عن ضمان امتثال الشركات التي يتعاملون معها أيضًا.

بالإضافة إلى ذلك تنص معايير آبل على أن عدد ساعات العمل يجب أن يقتصر على 60 ساعة، بما في ذلك العمل الإضافي.

آبل متهمة بانتهاك قوانين العمل في مصنع آيفون