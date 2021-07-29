فيسبوك تؤسس مجموعة جديدة لمشروع ميتافيرس

دبي - يزن راشد - بالنظر إلى أنها تتطلع إلى التحول الكبير التالي في الاتصال الرقمي، أنشأت شركة فيسبوك مجموعة منتجات ميتافيرس الجديدة، التي تركز على بناء الاتجاه الأوسع للمنصة في الفضاء المتطور، بما في ذلك أدوات صانع المحتوى والأطر الافتراضية والميزات الاجتماعية المتقدمة والمزيد.

وركزت مختبرات فيسبوك على بناء المنتجات التي توفر التواجد عبر المساحات الرقمية لسنوات. ويمكن لأجهزة Portal و Oculus اليوم نقلك إلى غرفة مع شخص آخر، بغض النظر عن المسافة المادية، أو إلى عوالم وتجارب افتراضية جديدة.

ولكن لتحقيق رؤية فيسبوك الكاملة في ميتافيرس، فإنها بحاجة أيضًا إلى بناء النسيج الضام بين هذه المساحات. وذلك حتى تتمكن من إزالة قيود الفيزياء والتنقل بينها بنفس سهولة الانتقال من غرفة في منزلك إلى أخرى.

وتعمل مجموعة المشروع الجديدة على إنشاء البارامترات الرئيسية فيما أصبح الآن محور تركيز رئيسي للشبكة الاجتماعية.

وبالنظر إلى أن الشركة تتطلع إلى المرحلة التالية من الاتصال الرقمي، تم تعيين مفهوم ميتافيرس للعب دورًا رئيسيًا، حيث تتطلع المنصة إلى تسهيل أشكال جديدة كاملة من التفاعل عبر الإنترنت بناءً على ذاتك الرقمية.

وتمثل ميتافيرس بالمعنى الأساسي عالمًا افتراضيًا حيث يمكن لشخصيتك الرقمية أن تتواجد وتتفاعل، في مجموعة من الطرق، في مساحة جديدة بالكامل.

وتم تطوير نسخ مختلفة بمرور الوقت، بما في ذلك مشاريع مثل Second Life و VR Space. ولكن ميتافيرس هي إصدار أكثر شمولاً من الشيء نفسه، حيث تتمكن من الشعور وكأنك حاضر مع الآخرين في مساحة رقمية أوسع.

اقرأ أيضًا: أرباح فيسبوك تتعاظم .. لكنها تحذر من التباطؤ

فيسبوك تركز على ميتافيرس

أوضح مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك أهمية ميتافيرس في خطط الشركة الأسبوع الماضي. وقال: ميتافيرس عبارة عن رؤية تشمل الصناعة بأكملها.

وأضاف: يمكنك التفكير فيها على أنها خليفة للإنترنت عبر الهاتف المحمول. إنها ليست شيئًا تبنيه أي شركة ونأمل أن نساهم في بناء ذلك بالشراكة مع الكثير من الشركات والمبدعين والمطورين الآخرين.

وأشار زوكربيرج إلى أنه على مدى السنوات الخمس المقبلة، يتوقع أن تتطور فيسبوك إلى شركة ميتافيرس، مع تعيين العالم الرقمي لدمج جميع أدوات ومنصات فيسبوك المختلفة في تجربة أوسع وشاملة.

وقد يثير هذا أيضًا مستوى من القلق، وذلك بالنظر إلى القوة الكبيرة التي تمتلكها الشركة بشأن حياتنا اليومية ومدخلاتنا. ولكن هذه هي رؤية زوكربيرج، وتُكلف مجموعة المشروع الجديدة هذه بالتطوير والتقدم نحو المرحلة التالية.

اقرأ أيضًا: لماذا تستثمر فيسبوك مليار دولار في صناع المحتوى