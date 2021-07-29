إنستاجرام تمدد فيديوهات Reels إلى 60 ثانية

دبي - يزن راشد - في Reels. up to 60 secs. starting today. pic.twitter.com/pKWIqtoXU2 — Instagram (@instagram) July 27, 2021 غير مفاجئ، أعلنت منصة إنستاجرام أنه تم تمديد حد طول Reels من 30 ثانية إلى 60 ثانية لجميع المستخدمين.

ويضيف هذا التحديث أيضًا وظائف لملصق التسميات التوضيحية عبر Reels، الذي يقوم بنسخ الصوت إلى نص.

ويتوفر ملصق التسمية التوضيحية في الوقت الحالي في عدد قليل من البلدان الناطقة باللغة الإنجليزية. ولكن المنصة تخطط لتوفيره ضمن بلدان وبلغات إضافية قريبًا.

وجربت إنستاجرام زيادة مدة فيديوهات Reels منذ بعض الوقت. وذلك بعد زيادة المدة الزمنية لأول مرة من 15 إلى 30 ثانية في شهر سبتمبر الماضي.

وبالنظر إلى أن منصة تيك توك تتيح الآن تحميل مقاطع أطول (تصل إلى 3 دقائق)، ويمكن أيضًا أن يصل طول YouTube Short إلى 60 ثانية، فقد بدا الأمر وكأنها مسألة وقت فقط قبل أن تتبع المنصة المملوكة لشركة فيسبوك هذا الاتجاه.

ويمكن أن تصل مقاطع فيديو خلاصة المنصة الاعتيادية إلى 60 ثانية. بينما يمكنك أيضًا تحميل مقاطع فيديو مدتها 15 ثانية إلى القصص. إلى جانب مقاطع مدتها ساعة عبر IGTV (عند التحميل من الويب).

ويمنح هذا الأمر المزيد من المستخدمين القدرة على إنشاء مقاطع أطول أو إعادة نشر نفس المنشورات التي يقومون بتحميلها عبر تيك توك و YouTube Shorts.

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إنستاجرام تدعم مقاطع Reels البالغة مدتها 60 ثانية

من خلال التوافق مع الخيارات المماثلة الأخرى، فمن المحتمل أن توافق المنصة على المزيد من النشر المتقاطع، مما يمنح Reels المزيد من المحتوى. ولكن من المحتمل أيضًا أن يوفر تجربة أكثر تكرارًا عبر التطبيقات.

وإذا كنت تفكر في نشر مقاطع الفيديو القصيرة الخاصة بك، فيجب أن تتأكد من عدم وجود علامات مائية، لأن منصة إنستاجرام تعاقبك على ذلك من خلال الحد من الوصول.

ويساعد التحديث المنصة في جلب المزيد من المحتوى ليتم عرضه داخل Reels، مما قد يجعلها خيارًا أكثر جاذبية.

كما يساعد أيضًا في جذب المزيد من المشاهدات داخل العناصر المختلفة للتطبيق. بدلاً من الاحتفاظ بأنواع الفيديو المختلفة في مجموعات منفصلة.

وتفكر المنصة بهذه الطريقة منذ مدة، إذ إنها تجرب حاليًا تنسيق عرض جديد يشبه تيك توك لصفحة Explore. الذي يدمج كل المحتوى في تنسيق واحد.

ويمكن أن يساعد ذلك في تعزيز قابلية الاكتشاف في التطبيق وتوفير المزيد من الفيديوهات لخوارزميات المنصة مع زيادة تبسيط تجربة المستخدم بدلاً من عزل كل عنصر.

ولم تشارك المنصة المملوكة لشركة فيسبوك بالتفصيل مدى جودة أداء Reels. لكن آدم موسيري قال في شهر يناير: علينا أن نكون صادقين في أن تيك توك متقدمة.

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