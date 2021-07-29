شاومي تعلن عن هاتف Poco X3 GT الجديد

دبي - يزن راشد - أعلنت شركة بوكو Poco المنبثقة عن شركة شاومي الصينية عن هاتف Poco X3 GT الجديد. ويأتي هذا الهاتف بعد الإعلان عن هواتف Poco X3 Pro و Poco X3 NFC.

ولكن الجهاز الجديد يركز هذه المرة على الأداء مع شاشة بمعدل تحديث 120 هرتز ومعالج جديد من ميدياتيك.

ويحتوي Poco X3 GT على شاشة IPS LCD بدلاً من OLED مع Gorilla Glass Victus بدقة +FHD.

وتدعم شاشة LCD بقياس 6.6 إنشات معدل تحديث أقصى يبلغ 120 هرتز (مع أوضاع أبطأ تصل إلى 30 هرتز لتتناسب بشكل أساسي مع أي محتوى فيديو ولعبة). ولديها أيضًا معدل أخذ عينات باللمس بتردد 240 هرتز لتقليل زمن الوصول بعد النقر عبر الشاشة.

ويعمل جهاز شاومي الجديد بواسطة معالج Dimensity 1100، مما يحسن تجربة الألعاب ذات معدل الإطارات المرتفع. مع وحدة معالجة رسوميات Mali-G77 MC9.

وهناك بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير مع شحن سلكي سريع بقدرة 67 واط. ويمكنك الحصول على شحن كامل بنسبة من 0 في المئة إلى 100 في المئة خلال 42 دقيقة فقط.

كما يتضمن الجهاز مكبرات صوت مزدوجة مع Dolby Atmos، وهناك أيضًا Hi-Res Audio.

Poco C3 .. هاتف جديد من شاومي منخفض السعر

شاومي تعلن عن Poco X3 GT

زودت الشركة الجهاز بكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل. وهناك كاميرا خلفية ثلاثية بعدسة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل دون OIS وعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل.

ويمثل Poco X3 GT الإصدار الدولي من Redmi Note 10 Pro الحصري في الصين مع وجود علامة بوكو بدلاً من علامة Redmi التجارية.

ويأتي الجهاز بذاكرة وصول عشوائي بسعة 8 جيجابايت ومساحة تخزين داخلية بسعة 128/256 جيجابايت. ويعمل بواجهة المستخدم MIUI 12.5 المستندة إلى نظام التشغيل أندرويد 11.

وتشمل الإضافات الأخرى ماسح ضوئي لبصمات الأصابع ومكبر الأشعة تحت الحمراء ومحركًا خطيًا مناسبًا للحصول على ردود فعل لمسية.

ويبدأ Poco X3 GT بسعر تجزئة مقترح بقيمة 299 دولار لنسخة 8/128 جيجابايت، بينما تصل نسخة 8/256 جيجابايت مقابل 329 دولار. ويكون متاحًا في جميع أنحاء جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.

Poco تعلن رسميًا عن هاتفها الأحدث Poco X3 NFC