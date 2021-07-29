سامسونج تتعهد بجعل الهواتف الذكية القابلة للطي سائدة

دبي - يزن راشد - أظهرت الأرباح التشغيلية لشركة سامسونج نموًا قويًا في الربع الثاني، وذلك بفضل أسعار الرقاقات الأعلى من المتوقع واستمرار طلب المستهلكين على الإلكترونيات خلال الوباء.

وأعلنت شركة الإلكترونيات الكورية العملاقة عن أرباح تشغيلية لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو بلغت 12.5 تريليون وون (10.8 مليارات دولار)، بزيادة قدرها 54 في المئة مقارنة بنفس الفترة الزمنية من العام الماضي.

وزادت إيراداتها بنسبة 20 في المئة تقريبًا لتصل إلى 63.6 ترليون وون (55.2 مليار دولار).

ويمثل نمو المبيعات والأرباح للربع الرابع على التوالي لشركة سامسونج انتعاشًا لمدة عام كامل للشركة، التي سجلت في الفترة نفسها من العام الماضي انخفاضًا بنسبة 7.4 في المئة في المبيعات حيث عانت الشركات التي تواجه المستهلك بينما اجتاح فيروس كورونا العالم.

وكان الفائز الرئيسي في الربع الثاني هو قطاع أشباه الموصلات. الذي يمثل أكثر من نصف أرباح تشغيل الشركة. وما يقرب من 35 في المئة من مبيعاتها.

وسجلت أعمال سامسونج لأشباه الموصلات زيادة بنسبة 25 في المئة لتصل إلى 22.74 ترليون وون (19.7 مليار دولار) وزادت أرباح التشغيل بنسبة 27 في المئة لتصل إلى 6.93 ترليون وون (6 مليارات دولار).

وعزت سامسونج الارتفاع إلى الطلب القوي على الخادم وذاكرة الحاسب، بالإضافة إلى الزيادات الأقوى من المتوقع في متوسط ​​أسعار المبيعات لكل من شرائح DRAM و NAND.

ولكن سامسونج تتوقع استمرار مشاكل توريد المكونات في النصف الثاني. ومن المتوقع أن تشهد سوق الرقاقات استمرار مشاكل الإمداد للمكونات. وقد تواجه مخاطر من فيروس كورونا المتحور والتوترات الجيوسياسية.

علاوة على ذلك استفادت العملاقة الكورية الجنوبية من امتلاكها مصادر دخل متعددة. بما في ذلك الهواتف وحلول الأجهزة.

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عائدات سامسونج ترتفع

كما حققت أعمالها في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية نتائج جيدة، حيث سجلت مبيعات بلغت 13.4 تريليون وون، بزيادة قدرها 20 في المئة سنويًا. وذلك نتيجة زيادة مبيعات المنتجات مثل Neo QLED الذي تم إطلاقه مؤخرًا، الذي يتميز بنظام إضاءة خلفية مجدد يعتمد على Mini-LED .

وتبيع الشركة هواتف وأجهزة تلفاز أكثر من أي بائع آخر. ولكنها قالت إن الإيرادات من قسم الهاتف المحمول انخفضت في الربع الثاني مقارنة بالربع السابق. وذلك بسبب فيروس كورونا ونقص إمدادات المكونات المستمر في الصناعة بالإضافة إلى اضطرابات الإنتاج.

وسجل قسم الهاتف المحمول مبيعات بلغت 21.43 ترليون وون (18.6 مليار دولار) في الربع الأول، بانخفاض قدره 24 في المئة عن الربع السابق. ولكن بزيادة 8 في المئة سنويًا.

وتتوقع سامسونج أن يبدأ سوق الهاتف المحمول بالعودة إلى مستويات ما قبل فيروس كورونا في النصف الثاني من العام. مدعومًا باعتماد 5G.

وساعد مكسب لمرة واحدة على تعزيز أعمال شاشات العرض للشركة. التي حققت مبيعات بلغت 6.87 تريليون وون للربع، بزيادة 2 في المئة. وذلك بالرغم من ضعف الطلب على منتجات الأجهزة المحمولة.

وبالنظر إلى بقية العام، تقول سامسونج إنها ترسخ ريادتها في قطاع الهواتف الذكية المتميز. وذلك من خلال تعميم الفئة القابلة للطي. بينما أكد قسم العرض أنه يعمل على تقنية الكاميرا أسفل الشاشة.

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