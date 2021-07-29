أجهزة كيندل القديمة من أمازون تفقد الإنترنت

دبي - يزن راشد - تبدأ أجهزة القراءة الإلكترونية كيندل Kindle من شركة أمازون المزودة بخدمة الجيل الثالث المدمجة في فقدان القدرة على الاتصال بالإنترنت من تلقاء نفسها في الولايات المتحدة في شهر ديسمبر، وذلك وفقًا لرسالة بريد إلكتروني تم إرسالها إلى العملاء.

ويرجع التغيير إلى انتقال شركات الاتصالات من تقنية شبكات الجيل الثاني والثالث الأقدم إلى شبكات الجيل الرابع والجيل الخامس الأحدث.

وبالنسبة إلى أجهزة كيندل الأقدم التي لا تحتوي على الشبكة اللاسلكية، قد يعني هذا التغيير عدم الاتصال بالإنترنت.

ولن تواجه أجهزة كيندل الأحدث الداعمة لشبكات الجيل الرابع مشاكل. ولكن بالنسبة للأجهزة القديمة التي يتم شحنها مع دعم شبكات الجيل الثالث والشبكة اللاسلكية مثل Kindle Keyboard (الجيل الثالث) و Kindle Touch (الجيل الرابع) و Kindle Paperwhite (الجيل الرابع والخامس والسادس والسابع) و Kindle Voyage (الجيل السابع) و Kindle Oasis (الجيل الثامن)، يظل بإمكان المستخدمين استخدام الشبكة اللاسلكية فقط.

وفي إعلانها عبر البريد الإلكتروني، تؤكد أمازون أنه لا يزال بإمكانك الاستمتاع بالمحتوى الذي تملكه وتنزيله عبر هذه الأجهزة. ولكن لن تتمكن من تنزيل كتب جديدة من متجر كيندل إلا إذا كنت تفعل ذلك عبر الشبكة اللاسلكية.

وتزداد الأمور تعقيدًا بالنسبة لأجهزة كيندل الأقدم من أمازون مثل Kindle (الجيل الأول والثاني) و Kindle DX (الجيل الثاني).

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أمازون تحذر بشأن أجهزة كيندل القديمة

نظرًا لأن هذه الأجهزة تعتمد على شبكات الجيل الثاني والثالث فقط، فبمجرد إغلاق الشبكات، فإن الطريقة الوحيدة للحصول على محتوى جديد عبر جهازك تكون من خلال كابل micro-USB قديم الطراز.

وبالنسبة للعملاء المتأثرين بالإغلاق، تقدم أمازون رصيدًا ترويجيًا (NEWKINDLE50) حتى 15 أغسطس. وذلك بقيمة 50 دولار من أجل Kindle Paperwhite الجديد أو Kindle Oasis. إلى جانب رصيد بقيمة 15 دولار في المتجر للكتب الإلكترونية.

وفي حين يمكن القول إن الشركة يمكن أن تفعل المزيد لمساعدة العملاء المتأثرين. فإن هذه المشكلة خارج نطاق سيطرة أمازون إلى حد كبير.

والتزمت جميع شركات الاتصالات بأطر زمنية مختلفة لإيقاف شبكات الجيل الثاني والثالث الأقدم. ومع أخذ ذلك في الحسبان، يبدو تاريخ أمازون في شهر ديسمبر سابقًا لأوانه.

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