شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لإخفاء الدردشات.. ميزة جديدة من واتساب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضافت منصة واتساب خيارا جديدا لإدارة سلاسل محادثاتك الجماعية مع بقاء الدردشات المؤرشفة الآن مؤرشفة ومخفية حتى عند إرسال رسائل جديدة وفقا لموقع العربية نت .

وفي التفاصيل، تتيح لك الأرشفة عبر المنصة تنظيم رسائلك الخاصة وتحديد أولويات المحادثات المهمة. وتظل محادثاتك المؤرشفة الآن مؤرشفة ومكتومة. ولكن يمكنك تغييرها مرة أخرى.

وكان المستخدمون دائما قادرين على أرشفة محادثات واتساب، ولكن لن تتلقى الآن إشعارات حول الرسائل الجديدة لتلك الدردشات التي قمت بأرشفتها.

كما يتيح لك ذلك بشكل أساسي إخفاءها عن العرض. ويمكنك التحقق منها في أرشيفك وإعادة تنشيطها متى شئت.

بدوره، كشف ويل كاثكارت رئيس واتساب، أنه إذا كان لديك مجموعة مزعجة تشوش صندوق الوارد الخاص بك فإن بإمكانك استخدام الأرشيف الجديد للاحتفاظ بسلسلة الرسائل النشطة خارج صندوق الوارد مع إمكانية الوصول إليها وقتما تشاء.

وضع الإجازة

وقامت المنصة بتجربة خيارات الأرشيف الخاصة بها على مدار العامين الماضيين مع اختبار هذه الميزة فعليا بصفتها "وضع الإجازة" مرة أخرى في عام 2019.

كما أعرب العديد من المستخدمين عن إحباطهم من عودة ظهور المحادثات المؤرشفة ضمن صندوق الوارد الخاص بهم كلما جرى إرسال رسالة جديدة.

نقل المحادثات

على صعيد منفصل، قد تتمكن قريبًا من نقل محادثات واتساب بسهولة من iOS إلى أندرويد باستخدام أداة استعادة البيانات في أندرويد.

وتعد أداة استعادة البيانات من جوجل هي أداة أندرويد القياسية لنقل البيانات من جهاز إلى آخر، وتحصل الأداة قريبًا على القدرة على نقل محادثات واتساب من iOS إلى أندرويد.

وبالرغم من دعم الأجهزة المتعددة الذي تم تقديمه مؤخرًا في إصدار تجريبي من التطبيق. ولكن القيود المفروضة على هاتف ذكي واحد فقط لا تزال قائمة، وهذا يعني أنه لا توجد طريقة سهلة لنقل رسائل المنصة من آيفون إلى أندرويد.

ومع ذلك، فإن أداة استعادة البيانات في تطبيق النقل المدمج في أندرويد تستعد للحصول على القدرة على القيام بذلك.

كما يمكن للإصدار 1.0.382048734 من تطبيق Data Restore Tool قريبًا نقل محادثات والسجل من iOS إلى أندرويد.

إلى ذلك، لا تعمل هذه الميزة حاليًا لأن واتساب تحتاج أولاً إلى تشغيل إعدادات الترحيل المطلوبة، وقد يحدث هذا عاجلاً وليس آجلاً حيث تعمل المنصة على خيارات النقل.