شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: APPLE تطالب عملاءها وموظفيها بإرتداء الأقنعة حتى لو تم تطعيمهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة آبل أنها ستطلب من العملاء والموظفين فى أكثر من 270 متجرًا للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة ارتداء أقنعة حتى لو تم تطعيمهم ، وفقًا لتقرير بلومبيرج الجديد، مما يعيد مطلبًا تم الغائه اعتبارًا من يونيو الماضى، على أن يسرى اعتبارا من اليوم الخميس وفقا لموقع " the verege ".

وقال الموقع، إن شركة Apple أبلغت العاملين فى مذكرة حصلت عليها Bloomberg ، "بعد المراجعة الدقيقة لأحدث توصيات مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، وتحليل بيانات الصحة والسلامة لمنطقتك المحلية، نقوم بتحديث إرشاداتنا بشأن أقنعة الوجه لمتجرك"، "اعتبارًا من 29 يوليو، وستكون أقنعة الوجه مطلوبة في المتجر للعملاء وأعضاء الفريق - حتى لو تم تطعيمهم." كما تم إخبار موظفي Apple الذين يعملون في مكاتب الشركة بضرورة ارتداء أقنعة داخل مباني مكاتب Apple ، وفقًا لتقارير بلومبرج.

ولم ترد Apple على الفور على طلب للتعليق، وتأتى هذه الخطوة فى الوقت الذى ترتفع فيه معدلات حالات الإصابة بـ COVID-19 في أجزاء كثيرة من البلاد وفي أعقاب توصيات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) الجديدة التي تنصح الأشخاص الذين يتم تطعيمهم ضد COVID-19 بارتداء أقنعة في الأماكن العامة إذا " أنت في منطقة إرسال كبيرة أو عالية .

وصعدت Google أيضًا ردها على COVID-19، قائلة إنها ستطلب تطعيم الموظفين قبل أن يتمكنوا من العودة إلى المكتب وتأخير عودتها الكاملة إلى المكاتب من سبتمبر إلى 18 أكتوبر، كما دفعت شركة آبل للعودة إلى المكاتب حتى أكتوبر على أقرب تقدير.