شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جوجل تتيح مزايا جديدة لتطبيق "جوجل فويس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت جوجل عن إتاحة مزايا جديدة لتطبيقها الشهير جوجل فويس Google Voice.

وذكر موقع "ذا فيرج" التقني، اليوم الخميس، أن جوجل أتاحت إضافة مُعرّف المتصل والمكالمات الفائتة والرسائل النصية إلى جوجل فويس.

وأوضح الموقع أن على الرغم من أن التحديثات بسيطة إلا أنها تكتسب أهميتها بسبب عدم تركيز جوجل على تطوير التطبيق لفترات طويلة.

وتتيح المزايا التعرف على المكالمات الفائتة وسبب فوات المكالمة مثل تشغيل وضع عدم الإزعاج، وتلقي توجيهات حول كيفية التأكد من عدم حدوث ذلك مرة أخرى (إيقاف تشغيل "عدم الإزعاج").

تعمل جوجل أيضًا على تسهيل إعادة طلب المكالمات، والتبديل إلى شبكة الهاتف المحمول إذا كان اتصال Wi-Fi هو سبب فشل مكالمتك.