تكنولوجيا: B&O تعلن عن سماعة Beoplay EQ اللاسلكية بسعر 399 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت شركة Bang & Olufsen اليوم عن سماعة Beoplay EQ اللاسلكية، التي تدعم إلغاء الضوضاء التكيفية بكفاءة أعلى، وتأتي بعمر أطول للبطارية بسعر 399 دولار.

تنطلق سماعة Beoplay EQ اللاسلكية بمجموعة من التحسينات والمميزات التي تشمل عمر أطول للبطارية، وميزة الشحن اللاسلكي للحافظة، مع ميزة إلغاء الضوضاء النشطة والتكيفية من Bang & Olufsen والتي تدعمها شريحة مخصصة.

كما تقدم Bang & Olufsen السماعة اللاسلكية بعدد 4 من الميكروفونات التي تعمل على إلتقاط الصوتيات المحيطة وتحديد مستوى إلغاء الضوضاء النشطة بشكل تلقائي.

أيضاً تضم السماعة اثنان من الميكروفونات التي تعمل على خفض الضوضاء أثناء المكالمات الصوتية، ودعم المستخدم بجودة ووضوح أعلى للصوتيات.

ويأتي تطبيق Bang & Olufsen بميزة تعرف ب”Beosonic” لدعم سماعة Beoplay EQ بتجربة أعلى جودة في الصوتيات، حيث تعمل هذه الميزة على ضبط الصوتيات بدقة أعلى.

وفي قدرة البطارية تأتي سماعة Beoplay EQ بعمر بطارية 6.5 ساعة، بينما تقدم الحافظة عمر أطول للبطارية، مع القدرة على شحن البطارية لمرتين، كما تدعم الحافظة ميزة الشحن اللاسلكي، وتتميز بتصميم من الألومينوم.

كما تقدم B&O السماعة اللاسلكية بتقنية الشحن السريع، حيث يمكن شحن السماعة لمدة 20 دقيقة للحصول على عمر شحن ساعتين تقريباً، كما تأتي السماعة برأس من السيليكون يدعم المستخدم في تحديد القياس المتوافق مع الأذن من بين 4 أحجام.

وتأتي سماعة Beoplay EQ بمعايير IP54 لمقاومة التعرق أو الغبار، ومن المقرر أن تنطلق السماعة اللاسلكية في الأسواق العالمية بدءاً من 19 من أغسطس، مع إختيارات في الألوان بين الذهبي والأسود، كما تتوفر اليوم في سوق اليابان والصين باللون الأسود فقط.

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