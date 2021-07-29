تكنولوجيا: Realme Book ينطلق قريباً بتقنية الشحن بقدرة 65W

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إعتمدت Realme جهاز الحاسب المرتقب Realme Book في 3C في الصين، ولقد كشفت التسريبات عن بعض من مواصفات هذا الإصدار الذي يدعم تقنية الشحن بقدرة 65W.

تستعد شركة Realme للتوسع في أسواق جديدة خلال الفترة القادمة، حيث أطلقت الشركة مؤخراً إعلانات تشويقية للأجهزة القادمة التي تتضمن جهاز Realme Pad، وجهاز الحاسب المحمول Realme Book.

ولقد رصد Realme Book في قاعدة بيانات 3C مع شاحن بنموذج رقم VCA7JECH، والذي يتميز بقدرة 65W، ومعايير 20V @ 3.25A.

ومن المقرر أن يتميز Realme Book بتصميم يحاكي جهاز ابل MacBook Air وأيضاً أجهزة ويندوز من هواوي، ويتضمن الجهاز اثنان من منافذ USB-C في الجانب الأيسر، بينما يضم الجانب الأيمن مدخل 3.5مم للسماعات، ومنفذ USB-A.

أيضاً يضم الهاتف شاشة LED بحجم 14 إنش وجودة عرض FHD، وأبعاد 3:2، كما تشير التوقعات إلى أن الجهاز يضم رقاقة معالج Intel H35 أو Intel H45، كما يتوفر نموذج برقاقة Core i3 وأخر برقاقة معالج Core i5.

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