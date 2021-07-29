شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Google تطالب موظفيها العائدين للعمل من مكاتبهم بلقاحات فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ستطلب Google من موظفيها تلقيحا ضد فيروس كورونا قبل السماح لهم بالعودة إلى مكاتب الشركة، ووفقا لموقع " engadget"، قال المدير التنفيذي سوندار بيتشاي في رسالة بريد إلكتروني داخلية نشرتها الشركة "سيحتاج أي شخص قادم للعمل فى حرمنا الجامعى إلى التطعيم"، والتطعيم هو أحد أهم الطرق للحفاظ على صحة أنفسنا ومجتمعاتنا فى الأشهر المقبلة."

وقال الموقع، ستنفذ Google السياسة فى الولايات المتحدة في "الأسابيع المقبلة"، على أن تتبعها مناطق أخرى في الأشهر المقبلة، ولن يتم تطبيق المطلب فى منطقة ما حتى يتم الوصول إلى اللقاحات على نطاق واسع هناك، وتقول الشركة إنه ستكون هناك عملية استثناء مطبقة للموظفين الذين لا يمكنهم الحصول على التطعيم لأسباب طبية أو "أسباب أخرى محمية"، ولم تذكر Google النسبة المئوية لموظفيها الذين تم تطعيمهم بالفعل، لكن بيتشاى يشير فى الرسالة إلى أنه "من المشجع أن نرى معدلات تطعيم عالية جدًا لمجتمع Google فى المناطق التى تتوفر فيها اللقاحات على نطاق واسع".

وفى نفس البريد الإلكترونى، أعلن بيتشاي أيضًا أن Google تؤجل موعد عودتها إلى المكتب. تأمل الشركة الآن أن يكون لديها موظفون في أسبوع عمل مختلط بحلول 18 أكتوبر بدلاً من سبتمبر كما كان مخططًا مسبقًا. يأتي هذا الإعلان بعد قرار مماثل من Apple في ضوء زيادة عدد حالات COVID-19 في الولايات المتحدة والعديد من الأجزاء الأخرى من العالم بسبب انتشار نوع دلتا الأكثر عدوى من فيروس كورونا، قال بيتشاى: "سيتيح لنا هذا التمديد الوقت للعودة إلى العمل مع توفير المرونة لمن يحتاجون إليها"، "سنواصل مراقبة البيانات بعناية ونخبرك بذلك قبل 30 يومًا على الأقل قبل الانتقال إلى خطط العودة الكاملة إلى المكتب."