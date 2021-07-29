شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: Instagram يضع إجراءت لتأمين حسابات الاطفال ومنع تعرضهم للمواقع المشبوهة والان مع تفاصيل الخبر
1_ اجعل الحسابات خاصة بشكل افتراضى للأطفال الذين يبلغون من العمر 16 عامًا أو أقل.
2 _إخفاء حسابات المراهقين عن البالغين الذين شاركوا فى سلوك مشبوه ، مثل الحظر المتكرر من قبل الأطفال الآخرين.
3 _ منع المعلنين من استهداف الأطفال بإعلانات تستهدف الاهتمامات. (كان هناك دليل على أن الإعلانات عن التدخين وفقدان الوزن والمقامرة كانت تعرض جميعها للمراهقين).
4_ قم بتطوير أدوات الذكاء الاصطناعي لمنع المستخدمين القصر من التسجيل ، وإزالة الحسابات الحالية للأطفال دون سن 13 عامًا ، وإنشاء طرق جديدة للتحقق من العمر
وكررت الشركة أيضًا خطتها لبناء نسخة للأطفال من Instagram ، والتى قوبلت بإدانات من الكثير من الناس.
ومن الواضح، أن بعضًا من هذا يقع ضمن "انتظر ، لم يفعلوا ذلك بالفعل؟ ويمكن القول إن يد Instagram تم إجبارها من خلال التدقيق المتزايد فى كيفية تنمر الأطفال على التطبيق ، لا سيما فى المملكة المتحدة ، ولكن كما أظهر تقرير Thorn ، لم تفعل معظم الأنظمة الأساسية سوى القليل جدًا لتحديد المستخدمين دون السن القانونية أو إزالتهم - إنه عمل صعب تقنيًا ، ولديك شعور بأن بعض الأنظمة الأساسية تشعر أنه من الأفضل عدم معرفتها.