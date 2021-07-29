غوغل تسعى لتطعيم جميع موظفيها ضد كورونا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 10:16 صباحاً - منذ 33 دقيقة

قالت شركة “غوغل” الأمريكية أنها ستطلب تطعيم جميع موظفيها الذين يعملون في المكاتب ضد فيروس كورونا، في إجراء يلجأ إليه عدد متزايد من الشركات العامة في الولايات المتحدة.

وقال المدير الإداري للمجموعة سوندار بيشاي في بيان، إن هذا الإجراء سيطبق “في الأسابيع المقبلة” في الولايات المتحدة قبل أن يتم توسيعه ليشمل مناطق أخرى من العالم “في الأشهر المقبلة”، مبينا أن الإجراء لن يشمل البلدان التي لا تتوفر فيها لقاحات بسهولة.

وأكد بيشاي أن “التطعيم هو أحد أهم الوسائل بالنسبة لنا ولمجتمعاتنا المحلية للبقاء بصحة جيدة”.

وقالت”غوغل” إنها ستقدم قريبا تفاصيل حول الاستثناءات من هذا الإجراء “للأشخاص الذين لا يمكن تطعيمهم لأسباب طبية أو مجموعات سكانية محددة”.

وأغلقت “غوغل” في نهاية مارس 2020 معظم مبانيها وطلبت من موظفيها العمل من المنزل. وقد أرجأت يوم أمس الأربعاء موعد العودة الرسمية إلى المكاتب إلى 18 أكتوبر بعدما كان في الأول من سبتمبر.

واعتبارا من هذا اليوم، يفترض أن يعود نحو ثمانين بالمئة من الموظفين إلى العمل فعليا في مباني الشركة ثلاثة أيام في الأسبوع على الأقل. وخططت المجموعة لأن يواصل نحو عشرين بالمئة من موظفيها العمل في منازلهم.