تكنولوجيا: مايكروسوفت تكشف عن إرتفاع سنوي في الإيرادات بنسبة 20%

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - إستطاعت عملاق البرمجيات مايكروسوفت أن تتخطى توقعات المحللين في الإيرادات السنوية، حيث حققت الشركة إرتفاع سنوي في الإيرادات بنسبة 20%.

كشف تقرير مايكروسوفت المالي الأخير للربع الذي ينتهي في 30 من يونيو عن تحقيق الشركة إيرادات بقيمة 46.15 مليار دولار، وهو ما يتخطى توقعات المحللين التي أشارت إلى أن إيرادات الشركة ستكون 44.24 مليار دولار.

ولقد ساهمت خدمات مايكروسوفت الإنتاجية والخاصة بمجال العمل بنسبة من الإيرادات بقيمة 14.69 مليار دولار، بينما حقق قسم أعمال الحاسب إيرادات بقيمة 14.09 مليار دولار، وهو القسم الذي يتضمن برمجيات Windows والأجهزة والألعاب والإعلانات على شبكة البحث.

من جانب أخر إنخفضت الإيرادات السنوية للشركة من مبيعات ترخيص ويندوز إلى الشركات المصنعة للأجهزة بنسبة 3%، أيضاً رغم تحقيق الشركة مبيعات لأجهزة Surface Laptop 4 وSurface Pro 7 Plus، إلا أن النقص الذي تواجهه العديد من الشركات المصنعة في الرقاقات أدى إلى تراجع إيرادات مايكروسوفت أيضاً من مبيعات Surface بنسبة 20%.

ولقد حققت أجهزة Surface مبيعات قوية خلال نفس الربع من العام الماضي خلال فترة الحظر وإنتشار فيروس كورونا، إلا أن نقص الشرائح أدى في النهاية إلى خفض نسبة الإيرادات والمبيعات.

أيضاً شهدت مايكروسوفت إرتفاع في إيرادات Microsoft Office بنسبة 19%، بينما حققت الشركة إرتفاع في إيرادات Business Suite بنسبة 20%، كما وصل عدد مشتركي خدمات Microsoft 365 إلى 51.9 مليون مشترك في هذا الربع أي بإرتفاع في عدد المشتركين بنسبة 22%.

كما حققت الخدمات السحابية زيادة في الإيرادات بنسبة 34%، وشهدت Azure زيادة في الإيرادات بنسبة 51%.

يذكر أن مايكروسوفت تتوقع زيادة في إيرادات ترخيص Windows من الشركات المصنعة للأجهزة لاحقاً هذا العام مع الإنطلاق الرسمي للإصدار الثابت من نظام Windows 11.

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