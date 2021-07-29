شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هتكلفنى مليون دولار.. إيلون ماسك يكشف عن سبب تأخر إنتاج شاحنته الكهربائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إن كل شاحنة Cybertruck ستكلف حرفياً مليون دولار للقطعة أو أكثر إذا بدأت تسلا في إنتاج السيارة المستقبلية الآن، مضيفًا أن إنتاج شاحنتها الكهربائية يتأخر إلى وقت ما في عام 2022 بسبب نقص البطارية.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تم الإدلاء بالبيان خلال مكالمة أرباح الربع الثاني من تسلا، والتي تسلط الضوء على عمل الشركة لزيادة إنتاج الجيل القادم من خلايا البطارية 4680 التي سيتم استخدامها في Cybertruck.

لا تستطيع تسلا إنتاج Cybertruck إلا قليلا، مما أدى إلى ارتفاع سعر التجزئة المتوقع الذي يتراوح بين 40.000 دولار و 70.000 دولار.

أشار درو باجلينو ، نائب الرئيس الأول لهندسة الطاقة للشركة، إلى أن Cybertruck لا تزال في مراحل " ألفا '' الأولية وأن الهندسة المعمارية الأساسية فقط قد اكتملت ، لكن تسلا تخطط للانتقال إلى المراحل التجريبية في وقت لاحق من هذا العام.

قال باجلينو أيضًا إن موردي خلايا البطاريات في تسلا يتابعون مضاعفة إنتاجهم في عام 2022، يترك إعلان ماسك حوالي مليون طلب مسبق، كل منه وضع وديعة قابلة للاسترداد بقيمة 100 دولار، تنتظر، حيث قالت تسلا إن Cybertruck ستصل إلى السوق هذا العام عندما تم الكشف عنها لأول مرة في عام 2019.

وعلى الرغم من أن الشركة نجحت في التحقق من صحة أداء البطارية وعمرها، إلا أنه لا يزال يتعين عليها القيام بالمزيد من العمل من أجل زيادة الإنتاج.