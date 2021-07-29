شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سناب شات تضيف ميزة جديدة بخريطتها المدمجة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستخدم أكثر من 250 مليون شخص خريطة Snapchat المدمجة لمعرفة مكان أصدقائهم في العالم. تمت ترقية واجهة الخريطة مؤخرًا إلى علامة تبويب رئيسية داخل التطبيق ، وحاليا أضاف Snap ميزة جديدة ستظهر في الأماكن الشهيرة التي تعتقد أنك قد ترغب في زيارتها. سيبدأ مستخدمو Snap Map أيضًا في رؤية قوائم بالأماكن ، مثل الحانات أو المطاعم ، وقد تم وضع علامة عليهم في المشاركات السابقة أو تم وضعهم في المفضلة للتحقق منها حسبما نقل موقع The verege.

ستعرض علامة التبويب "شائع" في وسط الجزء السفلي من خريطة Snap توصيات للأماكن التي يمكنك الذهاب إليها استنادًا إلى عوامل مثل موقعك الحالي ونشاط الأصدقاء على الخريطة ونوع الأماكن التي حفظتها كمفضلة. قال متحدث باسم Snap لصحيفة The Verge: "هذه الخوارزمية الجديدة في علامة التبويب الشعبية الخاصة بنا تضع Snap Map بعيدًا عن بعضها البعض كمنصة اكتشاف مخصصة للغاية ، وهي أول ميزة من نوعها لـ Snapchat بشكل عام".

مع هذه الإضافات والتحديثات الأخيرة الأخرى ، مثل عمليات الدمج مع موقع مراجعة المطاعم The Infatuation and Ticketmaster ، يحول Snapchat خريطته إلى طريقة لاكتشاف العالم من حولك.

وعلى الرغم من أنها ليست دافعًا مفيدًا لإيرادات Snap حتى الآن ، إلا أن المعلنين قادرون على استهداف الإعلانات استنادًا إلى مواقع الأشخاص الذين اختاروا مشاركة هذه المعلومات - وهي طريقة جيدة محتملة لتشجيع حركة المرور إلى شركة محلية. تعتبر رؤية الأصدقاء على الخريطة جنبًا إلى جنب مع معلومات حول الأنشطة التجارية أيضًا ميزة نسبيًا لم يتمكن Facebook من نسخها.

ذكرت Snap مؤخرًا أن لديها 293 مليون مستخدم يوميًا ، مما يجعل قاعدة مستخدميها أكبر بنحو 42 بالمائة من مستخدمي Twitter.