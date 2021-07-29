شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تعملها إزاى.. كيفية إضافة نشاطك التجارى إلى جوجل وعرضه على خرائطه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد إضافة نشاطك التجارى إلى جوجل خطوة مهمة للوصول إلى العملاء، وإجراء الاتصالات، وتنمية نشاط تجارى ناجح فى النهاية، كما أنه يمنح عملك جوًا من الرسمية، ويجعله قابلاً للبحث عبر خرائط جوجل، لذلك نقدم لك كيفية إضافة عملك إلى جوجل وتخصيص صفحة عملك، وفقا لما ذكره موقع "business insider".

1. انتقل إلى موقع Google My Business وقم بتسجيل الدخول إلى حساب الأعمال الخاص بك، أو قم بإنشاء حساب جوجل لعملك من خلال زيارة صفحة تسجيل الدخول إلى جوجل وتحديد إنشاء حساب.

2. من صفحة "نشاطى التجارى" الرئيسية، اضغط فوق "إدارة الآن" وفى الشاشة التالية، ادخل اسم شركتك فى شريط البحث، وفى القائمة المنسدلة أسفل شريط البحث، حدد إنشاء شركة بهذا الاسم.

3. فى الصفحة التالية، ادخل اسم النشاط التجارى وفئة العمل، ثم حدد التالى، فستتمكن من إضافة فئات إضافية لاحقًا.

4. ستحتاج بعد ذلك إلى اختيار ما إذا كنت تريد ظهور موقع نشاطك التجارى على خرائط جوجل، وإذا كنت تضيف مطعمًا أو نشاطًا تجاريًا آخر مفتوحًا للجمهور، فإن التواجد على خرائط جوجل مفيد جدا.

لكن إذا كنت تضيف فقط نشاطًا تجاريًا صغيرًا من منزلك، فقد يكون الحفاظ على خصوصية هذا الموقع فكرة جيدة، يمكنك أن تحدد نعم أو لا واضغط على التالي.

5. إذا اخترت إضافة عملك إلى خرائط جوجل، فستطلب منك الشاشة التالية إدخال عنوان عملك، وإذا اخترت الحفاظ على خصوصية موقعك بالضبط، فستطلب منك الشاشة التالية إدخال منطقة الخدمة الخاصة بك، واملأ المعلومات ذات الصلة وحدد التالي.

6. ادخل رقم الهاتف والموقع الإلكتروني المرتبطين بعملك واضغط فوق "التالي".

7. في الصفحة التالية، اختر ما إذا كنت تريد أن يرسل لك Google Business تحديثات وتوصيات لنشاطك التجاري، واضغط على التالي.

8. إذا اخترت عدم تقديم عنوان عمل، فستحتاج إلى إدخال عنوانك البريدي الشخصي للتحقق من عملك، ولن يكون هذا العنوان مرئيًا للعامة، ادخل عنوانك واضغط على التالى، أو اختر التحقق لاحقًا.

9. اضغط فوق القائمة المنسدلة لتحديد طريقة للتحقق من عملك، واعتمادًا على نوع عملك، قد تتوفر لك فقط بعض طرق التحقق، على سبيل المثال، قد ترى بطاقة بريدية حسب البريد مدرجة على أنها الطريقة الوحيدة المتاحة.

10. سيتم توجيهك عبر سلسلة من المطالبات بعد ذلك لإعداد صفحة "نشاطى التجارى على جوجل" الخاصة بك، يمكنك إضافة خدماتك وساعات عملك، وتعيين أذونات المراسلة، وكتابة وصف النشاط التجاري، وتحميل الصور، والمطالبة برصيد إعلاني بقيمة 100 دولار من خلال إعلانات جوجل.

11. بمجرد إدخال جميع المعلومات الأساسية لإنشاء عملك، سيتم نقلك إلى صفحة حساب نشاطى التجارى على جوجل، حيث يمكنك إضافة معلومات إضافية، مثل شعار الشركة والمديرين المشاركين.