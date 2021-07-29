شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: 5 معلومات عن دش نيزكى سيصل إلى ذروته فى السماء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سيصل دش نيزكى Delta Aquariids إلى ذروته هذا المساء، مع ظهور ما يصل إلى 20 شهاب كل ساعة، ويبدو من الطريقة التي يسقط بها أنه يأتي من كوكبة الدلو، ويمكن رؤيته من 12 يوليو إلى 23 أغسطس من كل عام، كما أنه عادةً ما تحدث ذروة الحدث في حوالي 28 يوليو في نصف الكرة الشمالي، ومن الأسهل مراقبته عند خطوط العرض المنخفضة، وهنا نقدم لك 5 معلومات مهمة عن الدش النيزكى وفقا لما ذكره موقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

1- يكون عرض الضوء مرئيًا من الغسق حتى الفجر دون الحاجة إلى تلسكوب، مع أكبر المناظر التي يمكن رؤيتها بعد الساعة 2 صباحًا.

2- يعيق ظهور الدش النيزكى هذا المساء مظهر القمر في سماء الليل، مما قد يجعله باهتا جدًا بحيث لا يمكن رؤيتها.

3- النيازك عبارة عن شظايا من المذنبات أو الكويكبات أو الصخور الفضائية الأخرى التي تنتج سلسلة من الضوء أثناء احتراقها في الغلاف الجوي للأرض.

4- يعتقد الخبراء أن المواد التي تنتج الدش النيزكى تأتي على الأرجح من مسار الحطام المتبقي في أعقاب تفكك المذنب 96P Machholz، والذي يدور مرة واحدة حول الشمس كل خمس سنوات، وتم رصد هذا الجسد لأول مرة من قبل عالم الفلك الأمريكي الهاوي دونالد ماشهولتز من قمة لوما برييتا ، كاليفورنيا ، في مايو من عام 1986.

5- وفقًا لوكالة ناسا، فإن شظايا المذنب التي تنتج الدش النيزكى تسافر بحوالي 25 ميلًا في الثانية (41 كم / ثانية) أثناء احتراقها عبر الغلاف الجوي للأرض.