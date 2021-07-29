شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لماذا ترسل وكالة ناسا العفن اللزج إلى المحطة الفضائية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا يقتصر الأمر على رواد الفضاء والمليارديرات فقط في هذه الأيام، في الأشهر الأخيرة ، قام كل شيء من الديدان المفلطحة والفئران أيضًا برحلة من الأرض إلى الفضاء، على الرغم من الاعتراف بأن مهامهم كانت بناءً على طلب العلماء وليس نتيجة أي رغبة صريحة في تجربة الحياة خارج الكوكب حسبما نقل موقع Digitartlends.

وسيكون شكل الحياة التالي الذي سينطلق من أجل الإقامة في محطة الفضاء الدولية (ISS) عبارة عن قالب طين طبيعي يُعرف باسم Physarum polycephalum.

سيتوجه العفن الطبيعي إلى محطة الفضاء الدولية على متن مهمة خدمات إعادة الإمداد التجارية رقم 16 لشركة نورثروب جرومان المقرر إطلاقها في 10 أغسطس.

عند الوصول، سيستخدم رواد الفضاء المادة لبدء تحقيق يسمى Blob، يتم إجراؤه بالشراكة مع وكالة الفضاء الأوروبية (ESA) ومجموعة من الطلاب العاملين على الأرض الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و 18 عامًا.

بشكل لا يصدق قالب الوحل قادر على الأشكال الأساسية للتعلم والتكيف، وقالت ناسا: "على الرغم من أنها مجرد خلية واحدة وتفتقر إلى الدماغ، إلا أن Blob يمكنها التحرك والتغذية وتنظيم نفسها وحتى نقل المعرفة إلى قوالب الوحل الأخرى".

وفقًا لموقع phys ، "يمكن العثور على عينات من Physarum polycephalum على الأوراق المتحللة وجذوع الأشجار في أماكن باردة ورطبة، ينتقل الوحل من مكان إلى آخر، وإن كان ذلك ببطء شديد ، عن طريق تمديد نتوءات تشبه الأصابع تسمى pseudopods ".

باستخدام عينات من العفن اللزج على الأرض، سيقوم الطلاب بتكرار التجارب التي أجراها توماس بيسكيت، العضو الحالي في طاقم محطة الفضاء الدولية، لمعرفة كيف تؤثر الجاذبية الصغرى على سلوك العفن. سيتم استخدام فيديو الفاصل الزمني لمساعدة الطلاب على مقارنة سرعة قوالب الوحل وشكلها ونموها بسهولة أكبر في الفضاء وعلى الأرض.

وقالت Evelyne Cortiade-Marché من المركز الوطني الفرنسي لدراسات الفضاء الذي يشرف على الدراسة: "Blob هي تجربة فريدة من نوعها تحفز فضول الطلاب حول موضوعات مثل تأثير البيئة على الكائنات الحية وتطور الكائنات الحية". وأضافت أن التجربة التعليمية "تتيح الفرصة لإجراء عملية تجريبية علمية حقيقية في سياق مرح وتعاوني وموجه نحو الإعلام".

إذا كانت عينة قوالب الوحل فقط تعرف مدى السعادة التي ستشعر بها لإعادة هؤلاء الطلاب إلى أرض تيرا فيرما. ربما يفعل.

تشمل العناصر الأخرى الموجهة إلى محطة الفضاء الدولية في مهمة إعادة إمداد Cygnus الشهر المقبل مواد تحاكي تربة القمر والمريخ والتي سيتم استخدامها لاختبار الطباعة ثلاثية الأبعاد في الفضاء بهدف بناء هياكل على كواكب أخرى لبعثات مأهولة في المستقبل، وأحدث التقنيات المصممة لكفاءة إزالة ثاني أكسيد الكربون من المركبة الفضائية.