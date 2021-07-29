شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: معالج جديد لاضافة 5G إلى أجهزة أندرويد.. تعرف عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة MediaTek عن معالج Kompanio 1300T ، والذى سيضيف اتصال 5G إلى أجهزة Android اللوحية فى وقت لاحق من هذا العام ، إلى جانب الكثير من الطاقة للفيديو والألعاب، الرقاقة هي الأحدث فى مجموعة معالجات Kompanio الخاصة بها، والتى تستخدم حتى الآن فى الغالب فى أجهزة Chromebook، بينما نربط اتصال 5G بالهواتف الذكية، أصبح اتصال البيانات السريع أكثر شيوعًا على الأجهزة اللوحية أيضًا، وفقا لما ذكره موقع " digitartlends " .

وقال الموقع، إن شركة Samsung أعلنت مؤخرًا عن Galaxy Tab S7 FE مع 5G، ويمكنك الحصول على Apple iPad Pro مع 5G، بينما كانت Huawei من أوائل الشركات التي عرضت جهاز لوحي 5G مع MatePad Pro في عام 2019.

Kompanio 1300T عبارة عن شريحة ثمانية النواة مكونة من نواة ARM Cortex A78 و Cortex A55 ، بالإضافة إلى وحدة معالجة رسومات (GPU) ARM Mali G77 MC9 ذات تسعة نوى، وتم تصميمها باستخدام عملية 6 نانومتر، إنه قادر على دعم الشاشات بدقة تصل إلى 2.5K ومعدل تحديث 120 هرتز وشهادة HDR10 + وإخراج الشاشة المزدوجة. يتم دعم الكاميرات التي تصل إلى 108 ميجابكسل، إلى جانب تسجيل فيديو 4K HDR بمعدل 60 إطارًا في الثانية.

MediaTek's APU A.I ستعمل رقاقة مساعدين صوتيين، وتستخدم لتحسين جودة الصورة للفيديو، وأنظمة التعرف على الصوت أيضًا 5G هي ميزة مهمة في Kompanio 1300T سيتصل المودم بشبكات Sub-6 5G، ويدعم 5G من بطاقتي SIM، كما أنه يتصل بشبكات Wi-Fi 6 و Bluetooth 5.2.

ويهيمن مصنعان هما Apple و Samsung على سوق الأجهزة اللوحية، حيث يستحوذ الزوجان على ما يزيد قليلاً عن 50 ٪ من حصة السوق وفقًا لبحث من IDC خلال إحاطة مع مجموعة مختارة من الصحفيين، طلبت Digital Trends من MediaTek تحديد المكان الذي تتوقع فيه Kompanio 1300T أن يكون لها تأثير، قدم فينبار موينيهان ، نائب الرئيس للتسويق المؤسسي لشركة MediaTek بعض الأفكار:

وأوضح، أن "ما يدفع هذا الإطلاق بالذات هو السوق الصينية، حيث نتوقع أن تركز هذه الأجهزة اللوحية المتطورة 5G في البداية، جزء من هذا هو الانتشار الواسع لشبكات 5G في الصين "، أجاب قبل أن يضيف:" هناك بعض الإثارة حول التوسع إلى ما بعد ذلك، لكن في البداية أعتقد أنها ستكون الصين بالنسبة لهذا القطاع بالذات ".

وتتوقع MediaTek وصول أول أقراص Kompanio 1300T من الآن وحتى سبتمبر، يستمر هذا الإعلان عامًا إيجابيًا لشركة MediaTek ، بدءًا من البيانات التي تظهر مرارًا وتكرارًا أنها أصبحت أكبر مورد في العالم لمعالجات الهواتف الذكية ، إلى الإصدار الأخير رفيع المستوى من الهاتف الذكي OnePlus Nord 2 الذي يعمل بنظام MediaTek 1200.