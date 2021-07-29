شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إيه الفرق بين التعليم الافتراضى والمدمج.. اعرف الاختلاف بين التقنيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعد مصطلحات التعلم عبر الإنترنت، والتعلم الافتراضى، والتعليم الإلكترونى، والتعلم عن بعد، والتعلم المدمج، مفاهيم مختلفة، ويشير كل منها إلى نوع من استخدام التكنولوجيا فى التعلم، لكن تختلف كيفية مشاركة الطلاب خلال العملية، وهنا نقدم لك الاختلافات بين هذه التقنيات وفقا لما ذكره موقع " conexed" الإلكترونى.





ما هو التعلم عبر الإنترنت؟• يتضمن التعلم عبر الإنترنت دائمًا اتصالاً بالإنترنت ويمكن أن يشمل تفاعلات افتراضية وجهًا لوجه، والأمثلة عليه هو ندوة عبر الإنترنت، محاضرة عبر الإنترنت، اجتماع افتراضى.

• يستخدم أدوات التعلم عبر الإنترنت، مثل المناهج عبر الإنترنت أو الفضاء الافتراضى أو برامج عقد المؤتمرات.

• يمكن اعتباره مزيجًا من التعلم الافتراضى والتعلم المدمج.





ما هو التعلم الافتراضى؟• يتم تقديم التعليمات من خلال الإنترنت أو البرامج أو كليهما.

• يمكن استخدامها داخل أو خارج المبنى المادى للمؤسسة التعليمية.

• يستخدم الكمبيوتر أو برنامج عبر الإنترنت لتعزيز تجربة التعلم.

• يمكن استخدامها بتنسيق ذاتي السرعة أو مؤتمرات ويب مباشرة بين الطلاب والمدرسين.

• يمكن للطلاب الوصول عن بُعد إلى المحتوى والمعلمين.

• يمكن للطالب التواصل والتفاعل مع الطلاب الآخرين ومعلميهم عبر الإنترنت.



ما هو التعلم الإلكتروني؟• يستخدم التعلم الإلكتروني الأدوات الرقمية للتعليم والتعلم، وتسهل التكنولوجيا عملية التعلم.

• يمكن استخدامها على الإنترنت أو في الفصول الدراسية.

• يأخذ الطلاب دورة من مدرس لكنهم يتفاعلون فقط مع المعلم عبر الإنترنت.

• يكون الطلاب لديهم وصول غير محدود إلى المحتوى.

• يتم توزيع إكمال الدورة أو البرنامج أو الدرجة عبر الإنترنت.





ما هو التعلم عن بعد؟• نفس هيكل التعلم عبر الإنترنت.

• الغرض المحدد هو جذب الطلاب من جميع المواقع.

• يمكن أن تقدم تعليمات لشخص يتعلم في وقت ومكان مختلفين عن وقت ومكان المعلم والطلاب الآخرين.





ما هو التعلم المدمج؟• التعلم المدمج هو مزيج من الفصول الدراسية والتعلم الافتراضي.

• يدمج التعلم الافتراضي بشكل مثالي بطريقة تضفي الطابع الفردي على التدريس للطلاب وتعززه.