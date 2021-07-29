اكتشاف أحفوري مذهل يظهر دماغ حيوان قديم منذ 310 ملايين سنة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 29 يوليو 2021 01:11 صباحاً - منذ ساعتين

كشفت دراسة لكل من جون باترسون، أستاذ علوم الأرض في جامعة نيو إنغلاند، وغريغ إدجكومب، باحث الاستحقاق من متحف التاريخ الطبيعي، وخافيير أورتيغا-هيرنانديز، أستاذ مساعد من كلية هارفارد كينيدي، وروبرت جاينز، أستاذ الجيولوجيا، ورسل دين كريستوفر بيكنيل، باحث ما بعد الدكتوراه في علم الأحياء القديمة من جامعة نيو إنغلاند، التي نُشرت هذا الأسبوع في مجلة Geology، كيف يمكن الحفاظ على الأدمغة المعقدة لمفصليات الأرجل المائية القديمة (اللافقاريات ذات الأرجل المفصلية) بتفاصيل رائعة.

ويضيف اكتشاف سلطعون حدوة حصان، يبلغ عمره 310 ملايين عام في الولايات المتحدة مع سلامة دماغه، إلى سلسلة الاكتشافات الأحفورية الحديثة التي اكتشفت بعضا من أقدم مفصليات الأرجل مع نظام عصبي مركزي محفوظ.

وتسلط أحفورة سلطعون حدوة الحصان التي وثقت في الدراسة، ضوءا جديدا على كيفية الحفاظ على هذه الأعضاء الهشة – المعرضة عادة للانحلال السريع جدا – بمثل هذه الدقة.

وحُصل على معظم المعرفة بأدمغة المفصليات في عصور ما قبل التاريخ من نوعين رئيسيين من الرواسب الأحفورية: العنبر وتلك من نوع Burgess Shale.

وتحافظ الحفريات على قدر لا يُصدق من التفاصيل التشريحية، بالإضافة إلى السلوكيات، ويرجع ذلك أساسا إلى أن القليل جدا من التحلل، يحدث بعد أن يُحاصر الكائن الحي بسرعة في المادة الصمغية.

وباستخدام تقنية التصوير المتطورة لهذه الأحافير الكهرمانية، يمكن لعلماء الأحافير دراسة أدمغة مفصليات الأرجل الصغيرة ثلاثية الأبعاد بمقاييس صغيرة. ومع ذلك، فإن أقدم مفصليات الأرجل في الكهرمان تمتد فقط إلى العصر الترياسي (منذ حوالي 230 مليون سنة).

وتعج الرواسب من نوع Burgess Shale أقدم بكثير، حيث تكون في العصر الكمبري (عادة ما يتراوح من 500 إلى 520 مليون سنة).

وهذه الأحافير مهمة للغاية لأنها تمثل ما لا لبس فيه من بعض أقدم الحيوانات، وبالتالي يمكنها أن تخبرنا عن أصولها والتاريخ التطوري الأول. ويُحافظ على بقاياها في المقام الأول كشرائط الكربون في الطين.