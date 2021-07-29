تكنولوجيا: ابل تدعم جهاز iPad Air القادم بكاميرة مزدوجة وتصميم يحاكي أجهزة Pro

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد ابل لإطلاق الجيل الخامس من أجهزة iPad Air الذي ينطلق بملامح تصميم iPad Pro ويضم كاميرة خلفية مزدوجة.

كشف تقرير نشر MacOtakara والذي يرتكز على تفاصيل جاءت من سلاسل توريد ابل أن عملاق التكنولوجيا تتبنى تصميم iPad Pro للعام 2021 المميز بحجم 11 إنش في إصدارها القادم iPad Air.

يتوافق تصميم جهاز iPad Pro الحالي وiPad Air المرتقب في التصميم المربع في زوايا الجهاز، مع مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للجهاز.

بينما يأتي الإصدار الجديد من iPad Air بكاميرة خلفية مزدوجة، على أن تتضمن الإعدادات مستشعر بزوايا عرض فائقة الإتساع، كما تشير التوقعات إلى أن الجهاز يضم مستشعر LiDAR.

أيضاً من المتوقع أن يدعم الجهاز رقاقة معالج ابل الجديدة Apple A15، والتي تقدم في سلسلة iPhone 13 خلال الفترة القادمة، كبديل لدعم الجهاز بشريحة ابل M1 التي قدمت في iPad Pro، كما تدعم الشريحة الإتصال بشبكات 5G.

كما تستبدل ابل شاشة IPS LCD في هذا الإصدار بشاشة OLED، على أن يضم تحديث الجهاز لاحقاً شاشة mini-LED، كما تشير التسريبات إلى أن الجهاز يأتي بترقية في المكبرات الصوتية، حيث تقدم ابل عدد 4 من المكبرات الصوتية في الإصدار الجديد.

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