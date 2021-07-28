شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اليابان تحطم الرقم القياسى العالمى لسرعة الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق باحثون يابانيون رقما قياسيا عالميا في نقل البيانات بسرعة بلغت نحو 319 تيرابت في الثانية، باستخدام كابل ألياف بصرية رباعي النواة، يمكن أن يعمل مع البنية التحتية الحالية، وفقا لما ذكره موقع " روسيا اليوم ".

وسجل علماء المعهد الوطني الياباني لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (NICT) سرعة خارقة لنقل البيانات عبر الإنترنت بلغت 319 تيرابت/الثانية، أي ضعف آخر اختبار تقريبا للسرعة تم إجراؤه في أغسطس 2020.

كما يمكن بهذه السرعة الخارقة تحميل أكثر من 7 آلاف فيلم عالي الدقة في ثانية واحدة فقط، هذا وفقا لما ذكر في موقع "إنغيدجت".

وأضاف الموقع ، لا يحطم هذا فقط الرقم القياسي السابق، الذي كان يبلغ 178 تيرابت/ الثانية، والذي تم تسجيله في أغسطس الماضي في بريطانيا، بل إن التكنولوجيا متوافقة مع البنية التحتية الحالية، ما يعني أنه يمكن ترقيتها بسهولة نسبيا.

ويقول خبراء "إن تطوير تقنيات جديدة بهذه الكيفية هو أمر حاسم لتلبية متطلبات معدلات البيانات المستمرة في الزيادة، ومع الوقت يمكن أن يغير ذلك من حياة الناس بشكل كبير".