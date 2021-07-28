شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: جيف بيزوس يقترح على ناسا سد عجز الموازنة الفضائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترح مؤسس شركة بلو أوريجن الأمريكية جيف بيزوس سد جزء من عجز موازنة ناسا الفضائية مقابل أن تعقد معه اتفاقية تصنيع منصة هبوط على سطح القمر في إطار برنامج "أرتيميس" القمري، وجاء ذلك في رسالة بعث بها بيزوس إلى مدير ناسا يبل نلسون نشرها موقع شركة "بلو أوريجن".

ووفقا لما ذكره RT"، قال الموقع إن"بلو اوريجن" تتخلى عن تلقي مستحقاتها للعام الجاري والعامين القادمين بمبلغ ملياري دولار والمقصود بالأمر، حسب بيزوس، هو ليس تأجيل المدفوعات بل التخلي التام عن تلقيها".

وطلب بيزوس من ناسا أن تسمح له بأن يشارك على حسابه في تصميم وتشغيل أحد مكونات الكبسولة المأهولة التي ستهبط على سطح القمر، وقيّم بيزوس نفقاته بمبلغ قدره مليار دولار ويعوّل مقابل ذلك على عقد اتفاقية ذات ثمن ثابت مع ناسا ويتعهد بتسديد كل النفقات في حال تجاوز ثمنها المبلغ المحدد.

يذكر أن ناسا أعلنت في 16 أبريل الماضي عن توقيع اتفاقية تصميم كبسولة مأهولة خاصة بالهبوط على سطح القمر مع مؤسس شركة "سبيس إكس" إيلون ماسك"، واتهم بيزوس ناسا بالتخلي عن استراتيجية المنافسة في القطاع الفضائي.