هواوي تطلق أحدث هواتفها Nova 8 SE Vitality Edition

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 10:24 مساءً - منذ 15 دقيقة

أعلنت شركة هواوي الصينية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق أحدث هواتفها Huawei Nova 8 SE Vitality Edition، وذلك بعد ما يقرب من 9 أشهر من الكشف عن سابقه Nova 8 SE.

يتميز الهاتف الجديد Nova 8 SE Vitality Edition بتصميم جديد مقارنة بهاتف Nova SE الأصلي، كما يحتوي على كاميرا خلفية ثلاثية موضوعة بشكل عمودي، وهو تغيير كبير عن الكاميرا الرباعية الذي شوهد في Nova 8 SE.

ويحتوي هاتف Nova 8 SE Vitality Edition على شاشة LCD مقاس 6.6 بوصة بدقة Full-HD + (1080 × 2400 بكسل)، كما تحتوي الشاشة على 16.7 مليون لون و94٪ نسبة الشاشة إلى الهيكل، كما تدعم الشاشة نتوءة للكاميرا الأمامية بدقة 16 ميغابيكسل.

ويحتوي الهاتف على إعداد ثلاثي الكاميرات مع مستشعر رئيسي بدقة 48 ميغابكسل، وعدستين بدقة 2 ميغابكسل للقطات الماكرو والعمق، وتدعم الكاميرا الخلفية التقريب الرقمي 6x وتسجيل الفيديو بدقة 1080 بكسل.

وسيتم تشغيل الهاتف الذكي بواسطة معالج Kirin 710A الثماني النواة، مقترناً بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 8 غيغابايت وذاكرة تخزين داخلية تبلغ 128 غيغابايت.

وسيحزم هاتف Nova 8 SE Vitality Edition بطارية كبيرة تبلغ سعتها 4000 مللي أمبير مع دعم تقنية الشحن السريع بقوة 40 واط.

ويشمل الهاتف العديد من المزايا الأخرى، بما في ذلك دعم اتصال الـ4G، كما يدعم Bluetooth v5.1 وWi-Fi 802.11، ويحتوي على مقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم وشبكة مكبر صوت في الأعلى ومنفذ USB من النوع C في الجزء السفلي.

ويأتي الهاتف الذكي بواجهة مستخدم EMUI 10.1 استنادًا إلى نظام التشغيل Android OS.

وستبلغ تكلفة هاتف Huawei Nova 8 SE Vitality Edition نحو 292 دولارًا أمريكيًا، وسيتوفر باللونين الفضي والأسود، وسيتم طرحه للبيع على موقع هواوي الرسمي ومواقع أخرى في الصين.

وتحظى هواتف ”نوفا“ من هواوي بإقبال كبير بين فئات المراهقين وأصحاب الدخل المتوسط، نظراً لكونها تقدم قيمة مضافة ومزايا تقارب ما تقدمه الهواتف الرائدة، لكنها تأتي بسعر مقبول وفي متناول الجميع.

وتحرص شركة ”هواوي“ على تقديم فئات مثل ”نوفا“ حالياً و“هونور“ سابقاً، قبل الانفصال، بالإضافة إلى فئة ”Y“، لتلبي مختلف الأذواق والاحتياجات لدى شرائح متنوعة بين المستهلكين، خاصة في الصين التي تعتبر البلد الأم للشركة وتحقق فيها مبيعات هائلة باستمرار.