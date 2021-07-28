تكنولوجيا: هواوي تكشف عن هاتف Nova 8 SE Life في السوق الصيني

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت هواوي النقاب اليوم عن هاتف Nova 8 SE Life في السوق الصيني، حيث يأتي الهاتف بكاميرة ثلاثية ورقاقة معالج Kirin 710A، كما ينطلق بسعر 292 دولار.

يتميز هاتف Nova 8 SE Life بشاشة LCD بحجم 6.6 إنش وجودة عرض FHD Plus، كما يأتي الهاتف بنتوء القطرة للكاميرة الأمامية المميزة بدقة 16 ميجا بيكسل.

ويأتي هاتف Nova 8 SE Life برقاقة معالج Kirin 710A، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت.

أيضاً يتميز الهاتف بإعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية مع مستشعر 48 ميجا بيكسل، واثنان من المستشعرات بدقة 2 ميجا بيكسل لعمق التصوير ولقطات macro.

كما يدعم الهاتف بطارية بقدرة 4000 mAh، وتقنية الشحن السريع بقدرة 40W، أيضاً ينطلق الهاتف بواجهة EMUI 10.1 التي ترتكز على نظام تشغيل Android 10.

ومن المقرر أن يتوفر هاتف Nova 8 SE Life بألوان الأسود والفضي، كما ينطلق بسعر 292 دولار، ويتوفر عبر متجر هواوي على شبكة الإنترنت.

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