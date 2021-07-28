شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: علماء روس يصممون جهازا لتنقية مياه الأنهار من البقع النفطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل مجموعة من علماء الأحياء، فى جامعة تومسك الروسية، فى سبيريا على براءة اختراع لأجهزة هوائية، يمكم استخدامها فى تنقية مياه الأنهار من البقع النفطية.

وقال دانييل فوروبيوف، رئيس المعهد البيولوجي فى جامعة تومسك، أنه يتوقع أن تدخل الاجهزة الهوائية الأسواق الروسية والأوروبية، عامى2022 – 2023، وفقا لموقع RT.

دانييل أوضح، أنه يتم وضع الجهاز الهوائي المسمى بالحاجز الهوائي في قاع نهر أو جدول ليواجه تيار الماء المتدفق فيه، وتقوم فكرة الجهاز على مبدأ التعويم عندما يلتصق الزيت بفقاعات الهواء التي تصعد إلى سطح الماء، حيث يمكن جمعها باستخدام شبكات خاصة، وهذه الطريقة لا تتطلب استخدام عوامل كيميائية أو بيولوجية، مما يجعلها آمنة على البيئة.



أنهار

وقال، فوروبيوف إن الحاجز الهوائي جاهز وحصل على براءة اختراعه، وما هو مطلوب الآن هو إطلاق إنتاجه الصناعي وعرض نموذج جاهز منه على سوق الأجهزة والمعدات البيئية، وتابع :"سنعرض منتجنا على شركات النفط والجهات التي تعمل على إزالة آثار بقع النفط".

وشدد فوروبيوف، أن الجامعة تنوي طرح الحواجز الهوائية في السوق الوطنية بحلول عام 2022، أما شركاء الجامعة الأجانب من PurOceans Technology فيساعدونها في طرح التكنولوجيا البيئية الواعدة في أسواق أوروبا حيث تتمتع التكنولوجيات الخضراء بشعبية فائقة.

وأكد فوروبيوف، أنه تم اختبار الأجهزة الهوائية في بحيرة "مالي فويوج" بشمال الشطر الأوروبي الروسي حيث ظهر السمك بعد تلويث مياهها بالنفط منذ 90 عاما.