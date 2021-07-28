استخدام تطبيق الطقس في iOS 15

دبي - يزن راشد - قامت آبل بتحديث تطبيق الطقس في iOS 15، وذلك ليصبح أفضل من ناحية تجربة المستخدم ودقة البيانات التي يعرضها التطبيق بشكل مستمر.

وقد طبقت آبل بعض التحديثات والتقنيات التي كانت تستخدمها شركة Dark Sky التي قامت بالاستحواذ عليها في مارس 2020.

حيث يمتاز تطبيق Dark Sky بدقة بيانات الطقس التي يعرضها مع توقعاته لتغيرات الجو المختلفة مثل موعد هطول الأمطار أو درجة حرارة الجو وجودة ونقاء الهواء.

وعلى الرغم من أن تطبيق Dark Sky لن يصبح موجودًا مع نهاية العام، إلا أنك تستطيع الوصول إلى بياناته عبر تطبيق الطقس الرسمي من آبل.

أهم التغييرات على تطبيق الطقس في iOS 15

تظهر التغييرات الجديدة على التطبيق منذ تشغيله، حيث تلاحظ فورًا التأثيرات الجديدة على حركة الطقس وطريقة عرضها.

كما تصل التغييرات إلى طريقة عرض تنبأ الطقس للساعات القادمة في اليوم، حيث أصبحت المسافة بين الساعات أكبر قليلًا.

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ويساعدك ذلك في عرض عدد أكبر من ساعات اليوم وعرض حالة الطقس خلال هذه الساعات بتفصيل أكبر.

ويعرض تطبيق الطقس في iOS 15 بيانات الطقس المتوقعة لمدة ثلاثة أيام قادمة بدلًا من عرض 7 أيام.

وهذا يترك المزيد من المساحة لعرض حالة الطقس بتفصيل ووضوح أكبر، كما يعرض الطقس مكتوبة على شكل جملة أعلاه.

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وعندما تنتقل إلى الصفحة الثانية من حالة الطقس، فإن التطبيق يعرض لك جميع البيانات الخاصة بالجو على شكل مربعات صغيرة منفصلة.

وتعرض لك هذه المربعات معامل الأشعة الفوق بنفسجية بالإضافة إلى موعد شروق الشمس وغروبها مع اتجاه الرياح ودرجة تلوث الهواء.

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ويقدم التطبيق خريطة حرارية للمنطقة المحيطة بك، لذلك تستطيع معرفة درجات الحرارة ومقدار تغييرها طوال اليوم على أماكن بعينها.

ولا يقدم التطبيق بيانات مختلفة عن النسخة السابقة منه، ولكن تغيرت أماكن عرض المعلومات وطريقة عرضها.

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ويستطيع التطبيق تنبيهك قبل موعد سقوط الأمطار بالطبع وهذه إحدى المميزات التي حصل عليها بعد الاستحواذ على شركة Dark Sky.

ويدعم التطبيق كالعادة إضافة المزيد من المدن لمتابعة درجات الحرارة فيها، ولكن اختلفت طريقة إضافة المدن عن النسخة السابقة.

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