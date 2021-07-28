ZTE تعلن عن Axon 30 بكاميرا أسفل الشاشة

دبي - يزن راشد - في العام الماضي، كان Axon 20 5G من شركة ZTE أول هاتف متوفر تجاريًا في العالم يضع كاميرا أمامية أسفل الشاشة.

وكانت هذه خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لتكنولوجيا الهاتف. ولكن كانت هناك مشكلة واحدة تتمثل في أن الكاميرا سيئة.

نتيجة لذلك تحاول ZTE الآن تحسين الأمور من خلال Axon 30 5G المحدث. الذي يبدو أنه يقدم بعض التحسينات على سابقه.

ويحتوي جهاز Axon 30 5G على شاشة AMOLED بقياس 6.92 إنشات مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز ودقة +FHD، وهو يعمل بمعالج Snapdragon 870 5G.

وتوجد مجموعة من أربع كاميرات في الجزء الخلفي من الجهاز، مع عدسة رئيسية بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة زاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل بزاوية 120 درجة، وعدسة ماكرو بدقة 5 ميجابكسل، وعدسة إضافية لعمق المجال.

وتبلغ سعة البطارية 4200 ميلي أمبير مع شحن سريع بقدرة 55 واط، ولديك خيارات 6/8/12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 128/256 جيجابايت للتخزين.

علاوة على ذلك يتمثل التحديث الأهم بالنسبة إلى Axon 30 5G في الكاميرا الموجودة الأمامية. حيث تمت إعادة صياغتها بدقة 16 ميجابكسل ومنطقة العرض فوقها بالكامل. وتضم وحدات بكسل معاد ترتيبها مع كاثودات ذات شفافية أعلى.

ولكي تعمل هذه الكاميرا، يجب استخدام مواد شفافة في تلك المنطقة من الشاشة، مما يعد تطورًا حديثًا إلى حد ما وجودة أقل مقارنة بتقنية العرض العادية.

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ZTE تعلن عن Axon 30 5G

بالنسبة إلى Axon 30 5G، تقول ZTE إنها ضاعفت كثافة البكسل في هذه المنطقة من 200 بكسل بالإنش الواحد إلى 400 بكسل بالإنش الواحد، وهو ما يجب أن يؤدي إلى تكامل أكثر سلاسة مع الشاشة.

وتقول ZTE إنها حسنت أيضًا الكاميرا الموجودة أسفل الشاشة نفسها. بالإضافة إلى ذلك تتميز الشاشة بهيكل من 7 طبقات. بما في ذلك مواد ذات نفاذية أعلى وشريحة عرض شاشة UDC Pro جديدة.

وتدعي ZTE أن هذه التطورات تجلب المزيد من الضوء لمستشعر الكاميرا. ويؤدي ذلك إلى تحسين وضوح الصورة مقارنةً بحل العام الماضي.

بالإضافة إلى ذلك تستخدم الكاميرا عملية تجميع 4 في 1. ويأتي Axon 30 5G باللونين الأسود والأخضر.

ويتم إطلاق ZTE Axon 30 5G في الصين أولاً. وتبدأ المبيعات في 3 أغسطس بسعر 340 دولار لنموذج 6/128 جيجابايت. ويرتفع السعر إلى 480 دولار لنموذج 12/256 جيجابايت. ويأتي التوافر العالمي والتسعير لاحقًا.

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