واتساب تتيح إخفاء الدردشات المؤرشفة بشكل دائم

دبي - يزن راشد - Archive on WhatsApp lets you organize your private messages and prioritize important conversations. Your Archived chats will now remain archived and muted but you can always change them back! pic.twitter.com/QbAY6iu81p — WhatsApp (@WhatsApp) July 27, 2021 منصة واتساب خيارًا جديدًا لإدارة سلاسل محادثاتك الجماعية مع بقاء الدردشات المؤرشفة الآن مؤرشفة ومخفية حتى عند إرسال رسائل جديدة إلى المجموعة.

وتتيح لك الأرشفة عبر المنصة تنظيم رسائلك الخاصة وتحديد أولويات المحادثات المهمة. وتظل محادثاتك المؤرشفة الآن مؤرشفة ومكتومة. ولكن يمكنك تغييرها مرة أخرى.

وكان المستخدمون دائمًا قادرين على أرشفة محادثات واتساب. ولكن لن تتلقى الآن إشعارات حول الرسائل الجديدة لتلك الدردشات التي قمت بأرشفتها.

ويتيح لك ذلك بشكل أساسي إخفاءها عن العرض. ويمكنك التحقق منها في أرشيفك وإعادة تنشيطها متى شئت.

و Have a @WhatsApp group that's a little noisy and cluttering up your inbox? With the new Archive, you can now keep an active thread out of your inbox, but still have access to it whenever you want! pic.twitter.com/7C72W51O4J — Will Cathcart (@wcathcart) July 27, 2021 ويل كاثكارت رئيس واتساب: إذ كان لديك مجموعة مزعجة تشوش صندوق الوارد الخاص بك فإن بإمكانك استخدام الأرشيف الجديد للاحتفاظ بسلسلة الرسائل النشطة خارج صندوق الوارد مع إمكانية الوصول إليها وقتما تشاء.

وقامت المنصة بتجربة خيارات الأرشيف الخاصة بها على مدار العامين الماضيين مع اختبار هذه الميزة فعليًا بصفتها “وضع الإجازة” مرة أخرى في عام 2019.

وأعرب العديد من المستخدمين عن إحباطهم من عودة ظهور المحادثات المؤرشفة ضمن صندوق الوارد الخاص بهم كلما جرى إرسال رسالة جديدة.

وقالت المنصة: نعلم أنه لا يجب أن يكون كل شيء موجودًا دائمًا أمامك. نريد التأكد من أن نظل مكانًا خاصًا وآمنًا حيث يمكنك التحدث إلى الأشخاص الأكثر أهمية بالنسبة لك مع التحكم برسائلك.

واتساب تتيح إخفاء الدردشات المؤرشفة

على صعيد منفصل، قد تتمكن قريبًا من نقل محادثات واتساب بسهولة من iOS إلى أندرويد باستخدام أداة استعادة البيانات في أندرويد.

وتعد أداة استعادة البيانات من جوجل هي أداة أندرويد القياسية لنقل البيانات من جهاز إلى آخر. وقد تحصل الأداة قريبًا على القدرة على نقل محادثات واتساب من iOS إلى أندرويد.

وبالرغم من دعم الأجهزة المتعددة الذي تم تقديمه مؤخرًا في إصدار تجريبي من التطبيق. ولكن القيود المفروضة على هاتف ذكي واحد فقط لا تزال قائمة. وهذا يعني أنه لا توجد طريقة سهلة لنقل رسائل المنصة من آيفون إلى أندرويد.

ومع ذلك، فإن أداة استعادة البيانات في تطبيق النقل المدمج في أندرويد تستعد للحصول على القدرة على القيام بذلك.

ويمكن للإصدار 1.0.382048734 من تطبيق Data Restore Tool قريبًا نقل محادثات والسجل من iOS إلى أندرويد.

ولا تعمل هذه الميزة حاليًا لأن واتساب تحتاج أولاً إلى تشغيل إعدادات الترحيل المطلوبة. وقد يحدث هذا عاجلاً وليس آجلاً حيث تعمل المنصة على خيارات النقل.

