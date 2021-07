تويتر تختبر إشعارات جديدة للحسابات المعلقة

دبي - يزن راشد - تختبر منصة تويتر طريقة جديدة للتأكد من أن المستخدمين على دراية بالعقوبات المفروضة على الحساب، مع مطالبات جديدة يتم عرضها لبعض المستخدمين المتأثرين كلما فتحوا التطبيق.

وفي إطار هذا الاختبار، إذا تم تعليق حسابك في أي وقت، فإنه يظهر لك إشعار جديد أعلى جدولك الزمني يوضح ذلك بشكل جلي.

وقال المتحدث باسم تويتر: إن الشركة تختبر هذه الميزة بعد تلقي تعليقات من المستخدمين تفيد بأنهم أدركوا أنه تم تعليق الحساب أو قفله ووضعه في وضع القراءة فقط بعد محاولة التغريد أو متابعة حسابات جديدة.

وتخبرك الإشعارات الجديدة إذا تم تعليق حسابك أو قفله ووضعه في وضع القراءة فقط لانتهاكه القواعد.

و Knowing where your account stands is important. We’re testing a new way of letting you know — right when you log in.



If your account is locked or suspended, some of you will start seeing a banner making that clear. pic.twitter.com/fOP53keghz — Twitter Support (@TwitterSupport) July 27, 2021 المنصة: معرفة حالة حسابك أمر مهم. نحن نختبر طريقة جديدة لإعلامك مباشرة عند تسجيل الدخول. إذا تم قفل حسابك أو تعليقه، يبدأ بعضكم برؤية لافتة توضح ذلك.

ويمكن أن تساعد تدابير الشفافية المضافة في تقليل الالتباس حول هذا الأمر، بينما تعمل أيضًا بصفتها تذكير بمدة التعليق دون الحاجة إلى البحث يدويًا عن هذه المعلومات.

ويوضح الإشعار بشكل جلي ما تعنيه كل عقوبة، بينما يوجد أيضًا رابط لعملية تقديم الاستئناف للتعليق.

وتعمل المنصة على إضافة المزيد من الشفافية إلى عمليات التقييد وتطبيق العقوبة من خلال تقديم المزيد من التفسيرات حول ما حدث بالضبط في كل حالة وما هي الخيارات التي يمتلكها المستخدمون ردًا على ذلك.

وفي شهر نوفمبر الماضي، أضافت تويتر توضيحات جديدة عبر التغريدات التي تنتهك قواعدها بشأن السياسة، وفيروس كورونا، والتلاعب بقواعد وسائل الإعلام.

تويتر تخبر المستخدمين بأنهم أساءوا التصرف

بدأت المنصة في وقت سابق من هذا الشهر بمشاركة المزيد من المعلومات حول تغريدات معينة تم التحقق منها. أو التي أثارت مخاوف.

وتعمل المنصة أيضًا على مركز أمان جديد يمكن الوصول إليه عبر قائمة تويتر. ويمنح المركز المستخدمين نظرة عامة كاملة على أي تقارير ومخالفات موجودة حاليًا عبر حساباتهم.

ويتماشى كل إجراء مع جهود تويتر الأوسع نطاقًا لتوفير المزيد من الشفافية ومساعدة المستخدمين على فهم القواعد والعمليات الخاصة بها. وذلك من أجل الحد من الإحباطات في مثل هذه العملية.

وربما لن يمنع ذلك الأشخاص من الانزعاج من الحظر أو التعليق. ولكن يساعد تقديم المزيد من المعلومات المستخدمين على فهم هذا الأمر. ويضمن أن يكون هناك ارتباك أقل حول ما حدث وما قد تكون خياراتهم.

