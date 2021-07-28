شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: وحدة "ناؤوكا" تتعرض لحالة طوارئ خلال رحلتها لمحطة الفضائية.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ألكسندر خوخلوف، عضو الاتحاد الروسي للملاحة الفضائية، أن لوحدة المختبر "ناؤوكا" محاولة واحدة فقط للالتحام بالمحطة الفضائية الدولية، لأنها تعرضت لحالة طارئة، ويشير خوخلوف، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، إلى أن جزءا من الوقود لم يعد صالحا للاستخدام بعد حالة الطوارئ التي وقعت خلال رحلتها إلى المحطة الفضائية الدولية.

ووفقا لما ذكره موقع "RT"، يقول، "بسبب حالة الطوارئ، اختلط جزء من الوقود في وحدة محركات لدى مختبر "ناؤوكا" بالغاز، وأصبح غير صالح للاستخدام، لذلك لديها محاولة واحدة فقط للالتحام بالمحطة الفضائية الدولية".

ووفقا له، إذا لم تنجح وحدة المختبر في الالتحام بالمحطة الفضائية الدولية بالمحاولة الأولى، فقد لا تكفي كمية الوقود المتبقية للقيام بمحاولة ثانية.

ويضيف، تستمر وحدة المحركات في تعديل مدار "ناؤوكا" وإيصالها إلى المحطة الفضائية الدولية، واختبرت جميع نظم الالتحام الاوتوماتيكية واليدوية المسؤولة عن الاقتراب والالتحام بالمحطة.