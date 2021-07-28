شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: APPLE تبتكر ميزة جديدة لمسح الصور وتحديد النص.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعمل Apple على توسيع الأجهزة التي يمكنها استخدام إحدى ميزاتها الحصرية بشريحة M1 السابقة في الإصدار التجريبي الرابع من macOS Monterey ، تعمل ميزة Live Text ، وهي ميزة جديدة لمسح الصور وتحديد النص للشركة، الآن على "جميع أجهزة كمبيوتر Mac التي تدعم macOS Monterey" ، وفقًا لوثائق جديدة أصدرتها شركة Apple.

كما يلاحظ صانع الفيديو التقني رينيه ريتشي ، فإن هذا يعني أجهزة Mac المستندة إلى Intel ، ويدعي أحد المستخدمين أنه جعله يعمل على جهاز Mac Pro منذ عام 2008.

ووفقا لموقع " the verege " قال يقوم Live Text برقمنة النص الموجود فى الصور، مما يسمح بميزات ذكية مثل جعل معلومات مثل أرقام الهواتف والعناوين قابلة للبحث والتفاعل في Apple Photos وتطبيق الكاميرا، كانت الميزة الجديدة واحدة من العديد من أبرز ميزات MacOS Monterey التي اقتصرت Apple على أحدث أجهزة MacBook Air و Pros و iMac ، مما يمثل أول انقطاع حقيقي للشركة في الوظائف بين أجهزة Mac التي تشغل رقاقاتها المصممة خصيصًا وتلك التي تستخدم معالجات Intel ، الآن قد لا يكون هذا هو الحال.

وأضاف الموقع، أنه يجب أن يشتمل دعم جميع الأجهزة التى تشغل Monterey رسميًا على أجهزة Mac من عام 2013 ، استنادًا إلى صفحة معاينة Apple ، وهناك شيء واحد ربما يكون قد سهل إحضار النص المباشر إلى Intel: ويستخدم Mac و iPhone الميزة بطرق مختلفة.

كما يلاحظ ريتشي، يمكن لـ iPhone معالجة النص المباشر داخل الكاميرا ، وهي مهمة أكثر تطلبًا من مجرد تحليل صورة ثابتة، نظرًا لأن أجهزة Mac لا تحتوي على مصفوفة كاميرا متقنة لمسح الصور ضوئيًا أثناء التنقل ، فهي تتمتع نظريًا بوقت أبسط.