مصر تستعد لإطلاق قمر صناعي جديد

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 07:10 مساءً - منذ 3 ساعات

ذكرت صحيفة “الوطن” ان الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، محمد القوصي، كشف عن قرب الانتهاء من إنشاء مركز تجميع الأقمار الصناعية بمدينة الفضاء المصرية.

وأوضح أن المدينة المقامة بالقرب من العاصمة الإدارية الجديدة سيتم الانتهاء منها خلال شهر مارس أو أبريل المقبلين عام 2022، لافتا إلى أن مصر نجحت الفترة الماضية في إنهاء المرحلة الأولى من التصميمات المبدئية للقمر الصناعي “مصر سات 2” وكذلك يجري حاليا تصنيع النموذج الهندسي مع الجانب الصيني.

أضاف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية أن إطلاق القمر الصناعي “مصر سات 2” سيكون في ديسمبر 2022، بدلا من سبتمبر 2022 وذلك بسبب تداعيات فيروس كورونا، موضحاً أنه سيتم البدء في التجميع للقمر الصناعي بعد الانتهاء من تجهيزات مركز تجميع الأقمار الصناعية، بحد أقصى منتصف العام المقبل 2022، مؤكداً أنه أول قمر صناعي سيتم تجميعه بمركز التجميع المقام في مدينة الفضاء، وذلك وفقاً للاستراتيجية التي وضعتها الوكالة بشأن برنامج الفضاء المصري.

أكد الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، أن الوكالة تمتلك خطة طموحة في مجال الفضاء وذلك وفقاً لاستراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2021، موضحاً أن مصر تقود حالياً عددا من الدول الإفريقية بشأن تصنيع قمر التنمية الإفريقي بهدف قياس الاعتبارات المناخية للدول الإفريقية والحد من خطورتها وضبط معدلات الانبعاث.

وأكد أن مصر أخذت على عاتقها المبادرة وحولتها لأفكار تنفذ على أرض الواقع، من خلال مشاركة 5 دول إفريقية للمشاركة في تصنيع القمر، وتم الإتفاق للبدء في تنفيذ قمر التنمية الأفريقي، ومصر ستدعم تدريب المتخصصين من الدول الإفريقية في هذا المجال.