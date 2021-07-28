تكنولوجيا: Mediatek تستعد لإطلاق رقاقة بدقة تصنيع 4 نانومتر في نهاية 2021

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت Mediatek في تقريرها اليوم على خططها لإطلاق رقاقة معالج جديدة بدقة تصنيع 4 نانومتر بحلول نهاية هذا العام.

عقد شركة Mediatek مؤتمر اليوم للمستثمرين إستعرضت خلاله تقريرها المالي للنصف الأول من 2021، كما إستعرضت الشركة خططها القادمة.

ولقد أوضحت الشركة بعض تفاصيل الجيل القادم من رقاقات الشركة بتقنية 5G، وعملية تصنيع TSMC بدقة 4 نانومتر، حيث تبدأ الإنتاج الضخم للرقاقة هذا العام، بينما تنطلق أول الهواتف الذكية بالرقاقة الجديدة في الربع الأول من 2022.

أيضاً أشارت توقعات “Bryan Ma” من وكالة الأبحاث IDC إلى أن الرقاقة الجديدة المميزة بدقة 4 نانومتر ستقدم في الهواتف الذكية المميزة بسعر أعلى من 615 دولار أو 520 يورو.

يذكر أن أعلى إصدار من رقاقات Mediatek الآن هي رقاقة Dimensity 1200 التي تتميز بعملية تصنيع TSMC بمعمارية EUV ودقة تصنيع 6 نانومتر، وهي الإختيار البديل من الشركات المصنعة للهاتف لرقاقة Snapdragon 888، والتي ترتكز على دقة تصنيع 6 نانومتر.

أيضاً تشير التسريبات إلى أن رقاقة كوالكوم Snapdragon 895 تأتي بدقة تصنيع 4 نانومتر، والتي تقدم للأسواق في بداية العام المقبل.

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