شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: يعنى إيه ميزة PS Remote Play الخاصة بتشغيل ألعاب PS5 عن بعد؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد PlayStation 5 عبارة عن وحدة تحكم كبيرة جدًا، فإنه ليس نوع الجهاز الذي يمكنك اصطحابه أينما تذهب، لكن هذا لا يعني أنك بحاجة إلى ترك ألعابك خلفك، فإن ميزة PS Remote Play المجانية تتيح تدفق شاشة PS5 إلى جهاز Mac أو كمبيوتر شخصي أو iPhone أو iPad أو جهاز Android.

ووفقا لما ذكره موقع "business insider"، يمكنك أيضًا البث إلى PS5 آخر أو حتى PS4، فميزة PS Remote Play تكون مناسبة للعب ألعابك المفضلة أثناء التنقل، والتي يمكن استخدامها أيضا ببساطة.

كيفية إعداد Remote Play على PS5، ثم استخدامه للعب على جهاز كمبيوتر أو هاتف أو جهاز لوحي أو وحدة تحكم أخرى.

أولاً، نحتاج إلى إعداد Remote Play على PS5 نفسه.

1. قم بتشغيل PS5 وافتح تطبيق "الإعدادات" الخاص به عن طريق تحديد رمز الترس في الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة الرئيسية.

2. حدد النظام، ثم اللعب عن بعد.

3. قم بتبديل المفتاح الموجود بجوار تمكين اللعب عن بُعد.

4. في الشريط الجانبي الأيسر، قم بالتمرير لأسفل وحدد توفير الطاقة، ثم الميزات المتوفرة في وضع الراحة.

5. قم بتبديل المفاتيح الموجودة بجوار كل من ابق على اتصال بالإنترنت وتمكين تشغيل PS5 من الشبكة.

قم بتنزيل تطبيق PS Remote Play على جهاز الكمبيوتر أو الهاتف، ويمكنك العثور على تطبيق Windows في هذه الصفحة، وتطبيق Mac في هذه الصفحة (كلاهما ضمن تثبيت التطبيق)، وكذلك تطبيق iPhone / iPad في App Store، وتطبيق Android في متجر Play.

1. افتح تطبيق PS Remote Play على أي جهاز قمت بتنزيله عليه.

2. اضغط فوق تسجيل الدخول إلى PSN وقم بتسجيل الدخول إلى حساب شبكة PlayStation (تحتاج فقط إلى حساب، وليس اشتراك)، وقد تحتاج أيضًا إلى إدخال رمز تحقق من خطوتين.

3. بعد تسجيل الدخول، سيتم إعطاؤك شرحًا لكيفية توصيل وحدة تحكم PS5 بجهازك، ويمكنك القيام بذلك الآن أو لاحقًا.

4. سيتم سؤالك عن وحدة التحكم التي تريد الاتصال بها، عليك أن تحدد PS5.

5. سيستغرق جهازك بضع لحظات لاكتشاف جهاز PS5 والاستيقاظ والاتصال به، وبمجرد حدوث ذلك، ستظهر شاشة PS5 على جهازك، إلى جانب بعض عناصر التحكم على الشاشة، ويمكنك التحكم فيه على هذا النحو، أو توصيل وحدة التحكم DualSense.

عندما تريد الإنهاء، ما عليك سوى إغلاق تطبيق Remote Play، أو إذا كنت تستخدم تطبيق الهاتف المحمول، فاضغط فوق رمز الترس ثم قطع الاتصال.

تذكر أن تدفق PS5 الخاص بك إلى جهاز آخر يتطلب الكثير من النطاق الترددي للإنترنت، ولن يعمل عبر الإنترنت عبر الهاتف المحمول، وحتى على اتصالات Wi-Fi السريعة، يجب أن تتوقع بعض التأخير وانخفاض الجودة.

كما أنه للحصول على أفضل إعداد، قم بتوصيل كل من PS5 والجهاز بكابل Ethernet، فسيعطيك هذا أسرع اتصال وتجربة دفق أكثر سلاسة.