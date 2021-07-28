تكنولوجيا: Poco تعلن رسمياً عن هاتف Poco X3 GT بمعالج Dimensity 1100

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Poco رسمياً عن هاتف Poco X3 GT الذي ينطلق بمعالج Dimensity 1100، وطبقة حماية من Gorilla Glass Victus، كما يتوفر بسعر يبدأ من 299 دولار.

يتميز هاتف Poco X3 GT بشاشة IPS LCD بحجم 6.6 إنش، وجودة عرض FHD بلس، كما تدعم الشاشة معدل تحديث 120Hz، ويدعم الشاشة طبقة حماية من Gorilla Glass Victus، أيضاً تتضمن الشاشة مستشعر في ثقب الشاشة للكاميرة الأمامية بدقة 16 ميجا بيكسل.

أيضاً يضم الهاتف كاميرة خلفية بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجا بيكسل، ومستشعر 8 ميجا بيكسل بزوايا عرض واسعة، ومستشعر macro بدقة 2 ميجا بيكسل.

كما يأتي الهاتف بمعالج Dimensity 1100، وذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 أو 256 جيجا بايت.

وينطلق هاتف Poco X3 GT بقدرة بطارية 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع بقدرة 67W، كما يأتي الهاتف بواجهة MIUI 12.5 ونظام تشغيل Android 11، مع مستشعر للبصمة في الإطار الجانبي للهاتف، كما يأتي بمستشعر IR ومكبرات صوتية ستريو.

ومن المقرر أن يتوفر Poco X3 GT بسعر يبدأ من 299 دولار مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، مع نموذج مميز بذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت وسعة تخزين 256 جيجا بايت وسعر 329 دولار.

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