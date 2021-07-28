شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: سوق الأجهزة الذكية يترقب إطلاق هواوى لأجهزتها الفائقة بنظام HarmonyOS 2 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد سوق الأجهزة الذكية فى مصر حالة من الترقب انتظاراً لإطلاق هواوى لمجموعة من "الأجهزة الفائقة" والتى ستعمل بنظام تشغيل هواوى الجديد HarmonyOS، لتُحدث هذه الأجهزة الفريدة من نوعها تغييراً جذريا فى سوق أجهزة الاتصالات عالمياً، حيث تمنح المستهلكين إمكانية الوصول إلى تجربة سلسة وذكية عبر أجهزة متعددة فى جميع أنواع السيناريوهات المختلفة لكونها أول أجهزة تعتمد على نظام HarmonyOS 2 الجديد.

كانت شركة هواوى قد أعلنت بداية شهر يونيو الماضى عن مجموعة من الأجهزة الجديدة التى تعمل بنظام التشغيل الداخلى الجديد HarmonyOS بالسوق المصري، والتى تضم ساعتى HUAWEI WATCH 3 | 3 Pro ، والجهاز اللوحى HUAWEI MatePad Pro الجديد مقاس 12.6 بوصة. بالإضافة إلى ذلك، أصدرت أيضًا سماعات HUAWEI FreeBuds 4، وهى الجيل التالى من سماعات الأذن اللاسلكية التى تعمل بتقنية البلوتوث وإلغاء الضجيج النشط (ANC) وشاشتين رائدتين هما HUAWEI MateView و HUAWEI MateView GT.

وصرح ريتشارد يو، المدير والرئيس التنفيذى لمجموعة هواوى لأعمال المستهلكين أثناء المؤتمر الخاص بالإعلان: "نحن محاطون بالمزيد والمزيد من الأجهزة الذكية هذه الأيام، ونحن الآن فى عالم تتصل فيه كل الأشياء". "كل فرد منا هو جزء من هذا العالم المتصل بالكامل، كما هو الحال مع كل جهاز. نتطلع إلى العمل مع المزيد من الشركاء والمطورين لبناء نظام التشغيل HarmonyOS مزدهر وتقديم تجارب ومنتجات وخدمات أفضل لعملائنا فى جميع أنحاء العالم".

وتم تصميم مجموعة الأجهزة "الفائقة" الجديدة لخلق لغة مشتركة لأنواع مختلفة من الأجهزة للاتصال والتعاون، مما يوفر للمستخدمين تجربة ملائمة أكثر وسلسة وآمنة. لتلبية الاحتياجات المتنوعة لجميع أنواع الأجهزة المختلفة بنظام واحد يتيح إمكانية المشاركة بين الأجهزة حسب الحاجة. كما أنه يجمع بين الأجهزة المستقلة سابقًا فى جهاز فائق متماسك وشامل يدمج جميع الأجهزة للاستفادة بحرية من إمكانات الأجهزة المكونة له بناءً على احتياجات المستخدمين فى الوقت الفعلى".

وتتميز الساعة الذكية الأنيقة الجديدة من هواوى HUAWEI WATCH 3 | 3 Pro بشاشة زجاجية منحنية وعلبة من الفولاذ المقاوم للصدأ وعمر بطارية طويل تصل إلى 21 يوماً. وتتيح ساعة HUAWEI WATCH 3 | 3 Pro إجراء مكالمات هاتفية واستقبالها والاستماع إلى الموسيقى من خلال مشاركة نفس رقم الهاتف وخطة البيانات مع هاتفك الذكي، دون القلق بشأن نفاد البطارية بالإضافة إلى ميزة e-Sim.

ويأتى جهاز HUAWEI MatePad Pro اللوحى الجديد بشاشة OLED كاملة العرض – FullView مقاس 12.6 بوصة ونسبة شاشة إلى هيكل تبلغ 90٪. ويوفر الجهاز مستويات مذهلة من الأداء مزودةً بمجموعة شرائح Kirin 9000. ويدعم ميزة Multi-Screen Collaboration مع أجهزة الحواسيب. يمكن أن يصبح الجهاز اللوحى لوحة رسم فى وضع المرآة – Mirror Mode وجهاز العرض فى وضع التمديد – Extend Mode.

وأعلنت هواوى أيضًا عن إطلاق أحدث سماعات ستيريو لاسلكية حقيقية (TWS) بتقنية البلوتوث، HUAWEI FreeBuds 4والتى توفر جودة صوت متميزة مع تجربة ميزات إلغاء الضوضاء النشطة - ANC.

كما أعلنت هواوى عن إطلاق HUAWEI MateView أول شاشة رئيسية مستقلة من هواوي، والتى تقتحم هواوى من خلالها لقطاع جديد من السوق. وتدعم الشاشة اللاسلكية ذات الألوان الحقيقية - Real Colour Monitor مجموعة واسعة من الميزات الذكية، بما فى ذلك؛ شاشة كبيرة 4K+ فائقة الدقة وشريط ذكى – HUAWEI Bar ومكبر صوت مزدوج ونظام صوت بميكروفون مزدوج، والاتصال الفائق مع أجهزة هواوى المختلفة.

كما قدمت هواوى شاشة HUAWEI MateView GT كفئة منتجات جديدة تمامًا مخصصة للألعاب، والتى تتميز بشاشة منحنية بمعدل تحديث بنسبة 165 هرتز، مع SoundBar لتزويد المستهلكين بتجربة قوية وحيوية.















