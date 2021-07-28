فيسبوك توقف مبيعات Oculus Quest 2

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 04:10 مساءً - أوقفت شركة فيسبوك مؤقتًا مبيعات نظارة الواقع الافتراضي Oculus Quest 2 مع استدعاء مكونات من نحو 4 ملايين من الأجهزة بالتعاون مع لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية الأمريكية.

وتستدعي الشركة طواعية واجهات الوجه الرغوية القابلة للإزالة للأجهزة – وهي قطعة توضع حول عين المستخدم وأنفه وتعمل كوسادة بين النظارة ووجهه – بعد أن أبلغ أكثر من 5000 مستخدم أنها تسببت في مشاكل جلدية واحتاج 45 مستخدمًا إلى عناية طبية.

وقالت الوكالة إن ردود الفعل شملت الطفح الجلدي والتورم والحرق والحكة. ومن النادر استدعاء فيسبوك، ولا تسرد CPSC أي عمليات سحب أخرى للشركة.

وبينما ينظر إلى فيسبوك على أنها شركة برمجيات في المقام الأول، فإن النظارات تعد جزء مهم من جهودها لنشر تقنية الواقع الافتراضي.

بالإضافة إلى النظارة، أمضت فيسبوك سنوات في تحسين أذرع التحكم للواقع الافتراضي ودفع صانعي المحتوى لإنشاء ألعاب وتجارب أخرى لها.

وقال أندرو بوسورث، رئيس مختبرات الواقع في فيسبوك: مع دخول المزيد من الأشخاص إلى الواقع الافتراضي بدأنا بتلقي تقارير تفيد بأن نسبة صغيرة جدًا من عملاء Oculus Quest 2 قد عانوا من بعض مشاكل الجلد بعد استخدام واجهة الوجه الرغوية القابلة للإزالة.

وقدمت فيسبوك نظارة Oculus Quest 2، وهي نسخة أصغر وأرخص من سابقتها، في شهر سبتمبر. وقالت الشركة لأول مرة في شهر ديسمبر إن نسبة صغيرة من المستخدمين يعانون من مشاكل جلدية بعد استخدام الجهاز.

نشرت الشركة في شهر أبريل تحديثًا قائلة إن تحقيقها لم يظهر أي تلوث أو مواد غير متوقعة في عملية التصنيع. ولكنها حددت بعض المواد الموجودة عادةً في عملية التصنيع التي يمكن أن تسهم في تهيج الجلد.

وقالت: بينما كانت هذه المواد عند مستويات أقل من مستوى الصناعة. ولكننا بدافع الحذر الشديد قمنا بتغيير عمليتنا لتقليلها بدرجة أكبر.

ويتم تضمين واجهة الوجه الرغوية القابلة للإزالة عندما يشتري العملاء النظارة، التي تتراوح تكلفتها بين 300 دولار و 400 دولار. وذلك اعتمادًا على خيارات التخزين. ويمكن أيضًا شراء الملحقات بشكل فردي أو كجزء من حزمة.

وبدلاً من إرسال أي شيء إلى الشركة، يمكن للعملاء طلب غطاء سيليكون مجاني يناسب واجهة الوجه الرغوية من فيسبوك.

وتوقف الشركة أيضًا مبيعات Oculus Quest 2 مؤقتًا لعدة أسابيع حتى تتمكن من تضمين غطاء السيليكون في الصندوق عند الشحن للعملاء.