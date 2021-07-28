الآن في واتساب يمكنك إخفاء الدردشات المؤرشفة دائما

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 28 يوليو 2021 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 28 - يوليو - 2021 2:48 مساءً

أضافت شركة واتساب ميزة جديدة تمكنك من إدارة سلاسل محادثاتك الجماعية مع بقاء الدردشات المؤرشفة الآن مؤرشفة ومخفية حتى عند إرسال رسائل جديدة إلى المجموعة.

وتتيح لك الأرشفة عبر المنصة تنظيم رسائلك الخاصة وتحديد أولويات المحادثات المهمة. وتظل محادثاتك المؤرشفة الآن مؤرشفة ومكتومة. ولكن يمكنك تغييرها مرة أخرى.

وكان المستخدمون دائمًا قادرين على أرشفة محادثات واتساب. ولكن لن تتلقى الآن إشعارات حول الرسائل الجديدة لتلك الدردشات التي قمت بأرشفتها.

ويتيح لك ذلك بشكل أساسي إخفاءها عن العرض. ويمكنك التحقق منها في أرشيفك وإعادة تنشيطها متى شئت.

وقال ويل كاثكارت رئيس واتساب: إذ كان لديك مجموعة مزعجة تشوش صندوق الوارد الخاص بك فإن بإمكانك استخدام الأرشيف الجديد للاحتفاظ بسلسلة الرسائل النشطة خارج صندوق الوارد مع إمكانية الوصول إليها وقتما تشاء.

وقامت المنصة بتجربة خيارات الأرشيف الخاصة بها على مدار العامين الماضيين مع اختبار هذه الميزة فعليًا بصفتها “وضع الإجازة” مرة أخرى في عام 2019.

وأعرب العديد من المستخدمين عن إحباطهم من عودة ظهور المحادثات المؤرشفة ضمن صندوق الوارد الخاص بهم كلما جرى إرسال رسالة جديدة.

وقالت المنصة: نعلم أنه لا يجب أن يكون كل شيء موجودًا دائمًا أمامك. نريد التأكد من أن نظل مكانًا خاصًا وآمنًا حيث يمكنك التحدث إلى الأشخاص الأكثر أهمية بالنسبة لك مع التحكم برسائلك.