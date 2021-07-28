تكنولوجيا: Realme تحدد يوم 3 من أغسطس للإعلان الرسمي عن Realme Flash

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - حددت شركة Realme يوم 3 من أغسطس لإطلاق هاتف Realme Flash رسمياً، وهو أول إصدار من هواتف الأندوريد يأتي بميزة دعم الشحن اللاسلكي المغناطيسي.

إستعرضت شركة Realme خلال الفترة الماضية تصميم هاتف Realme Flash الذي ينطلق للمرة الأولى بتقنية الشحن المغناطيسي اللاسلكي MagDart.

ولقد أوضحت Realme أن الحدث ينطلق يوم 3 من أغسطس على أن يتم بث الحدث على منصة اليوتيوب، ومن المتوقع أن تقدم الشركة اثنان من وحدات الشحن اللاسلكي المغناطيسي MagDart، ومن المتوقع أن تقدم الشركة تقنية الشحن لمزيد من إصدارات الشركة لاحقاً.

يذكر أن هاتف Realme Flash يأتي بمعالج Snapdragon 888 وذاكرة عشوائية 12 جيجا بايت رام، مع سعة تخزين 256 جيجا بايت، كما يضم الهاتف إعدادات ثلاثية للكاميرة الخلفية، مع نظام تشغيل Android 11، وواجهة Realme UI 2.0.

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